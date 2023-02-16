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В Сбербанке назвали «столицу» телефонного мошенничества

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов назвал Днепр «столицей» телефонного мошенничества
Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов второй раз назвал Днепр «столицей» телефонных мошенников. Ранее в городе насчитали более 1 тыс. кол-центров, сейчас их осталось 150
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

До 95% всех звонков, которые поступают россиянам от телефонных мошенников, исходят сейчас с территории Украины, а «столицей» таких злоумышленников является город Днепр, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Столицей» телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр. На пике в Днепре было более 1100 кол-центров, сейчас работают около 150, всего на Украине мы фиксируем около 800–900 кол-центров по всей территории», — сказал Кузнецов.

В свою очередь генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что скрипты, которые используются мошенниками, пишутся не на Украине, а на «более западных территориях Европы».

«Идет полноценное взаимодействие, используется любой информационный повод, который есть на сегодняшний день в России, чтобы с его помощью начать так или иначе взаимодействовать с гражданами», — сказал Комлев.

Кузнецов также отметил, что изучение действий кибермошенников позволяет лучше предсказывать их действия. «Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали в десятки раз знать больше о работе этих кол-центров, о том, что они делают, кому они звонят и даже что они собираются делать и каким клиентам собираются звонить», — отметил зампредседателя правления Сбербанка.

Успешность кибератак снижается, подтвердила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что можно увидеть по цифрам, по качественным элементам? Количество атак растет, то есть вызовы растут, и эта тенденция будет продолжаться <...>. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, то есть успешность атак падает», — сообщила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, потери россиян от телефонного мошенничества увеличились на 4%.

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В 2021 году Станислав Кузнецов уже называл украинский Днепр «столицей» телефонного мошенничества. «Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр», — сказал он тогда.

В декабре 2022 года подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил систему по борьбе с телефонными мошенниками, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.

К единой платформе верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод» уже подключили три крупных российских оператора — «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), рассказал газете. Для полного решения проблемы с мошенничеством необходимо подключение к «Антифроду» всех операторов связи.

Обзор Банка России об инцидентах при переводе денежных средств показал, что в прошлом году кредитные организации вернули жертвам банковских мошенников всего 4,4% от украденных средств, или 618,4 млн руб. Это минимальный показатель с 2019 года.

В октябре РБК опубликовал данные сервиса по поиску работы Superjob, согласно которым четверть россиян пожаловались на мошенников, которые беспокоят их несколько раз в неделю. На получение звонков от мошенников несколько раз в неделю пожаловались 26% респондентов. На 2% меньше рассказали, что им поступают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Еще 15% отметили, что получают мошеннические звонки несколько раз в год. Ежедневно с такими звонками сталкиваются 14% опрошенных.

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Теги
Дарья Григорьева
мошенники Сбербанк телефонное мошенничество
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