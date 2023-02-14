Банки вернули жертвам мошенников минимальную за четыре года сумму

ЦБ: Банки в 2022 году вернули жертвам мошенников минимальную за четыре года сумму

В 2022 году злоумышленники провели меньше мошеннических переводов, но смогли украсть больше средств, чем в 2021 году. Рост объемов операций без согласия клиентов произошел вместе с ростом всех электронных переводов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2022 году кредитные организации вернули жертвам банковских мошенников всего 4,4% от украденных средств — 618,4 млн руб. Это минимальный показатель с 2019 года, следует из обзора Банка России об инцидентах при переводе денежных средств.

Для сравнения в 2021 году банки возместили своим клиентам 6,8%, или 920,5 млн руб., в 2020 году — 11,3%, или 1,1 млрд руб., в 2019 году — 15%, или 935 млн руб. До 2019 года ЦБ не публиковал эти данные.

«Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные», — объясняется в сообщении ЦБ. В таких случаях хищения банки по закону не обязаны возвращать деньги.

Всего в 2022 году злоумышленникам удалось украсть у банковских клиентов 14,1 млрд руб. Это рекордно высокий показатель минимум с 2019 года. До этого периода ЦБ в статистике мошеннических операций учитывал только транзакции по картам. Сейчас в статистку входят все транзакции, проведенные с помощью электронных средств платежей.

За год объем хищений вырос на 4,29% «на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов с применением электронных средств платежа», объясняется в сообщении ЦБ. В 2022 году банковские клиенты перевели 1,4 квадриллиона руб., годовой рост составил 39%.

На фоне роста объема украденных средств сокращается число мошеннических переводов: количество операций без согласия клиентов снизилось на 15,31% по сравнению с 2021 годом и составило 876,5 тыс. транзакций. В ЦБ отметили, что сокращение этого показателя произошло впервые за семь лет «благодаря расширению комплекса мер, которые банки принимают для противодействия мошенничеству».

Основным инструментом злоумышленников для хищения средств осталось использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение. В 2022 году доля таких операций составила 50,4 против 49,4% годом ранее. Такое мошенничество чаще всего происходит через телефонные звонки. В ЦБ отмечают, что в 2022 году к ранее используемым сценариям звонков злоумышленников от якобы «специалистов службы безопасности банка», «правоохранительных органов» и «Центрального банка» добавились сценарии, связанные с частичной мобилизацией.

«Также в 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения», — указано в сообщении регулятора. В период с 28 февраля по 31 декабря 2022 года Банк России инициировал блокировку 1942 страниц в социальных сетях и 23 мобильных приложений в App Store, Google Play и в других магазинах приложений.