«Ведомости» узнали о запуске РКН системы борьбы с телефонным мошенниками

В декабре прошлого года подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил систему по борьбе с телефонными мошенниками, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

К единой платформе верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод» подключены три крупных российских оператора — «Мегафон», МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»), рассказал газете представитель ГРЧЦ. Однако для полного решения проблемы с мошенничеством необходимо подключение к «Антифроду» всех операторов связи, отметили в центре.

«Коммерсантъ» год назад писал, что ГРЧЦ заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. Стоимость контракта составила 8,2 млн, но так как тендер разыгрыли в закрытом режиме, данные о победителе не публиковались.

В октябре прошлого года глава Роскомнадзора Андрей Липов анонсировал запуск «Антифрода» в 2023 году, в 2022-м должна была стартовать его «тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи», сообщал ТАСС.