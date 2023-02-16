Аналитики оценили убыток крупнейших десяти банков в кризисный 2022 год

Лидеры российского банковского рынка оказались основными генераторами убытков всего сектора в кризис, следует из расчетов «Эксперт РА». Но в 2023 году игроки из топ-10 могут улучшить показатели и заработать 1,1 трлн руб.

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Российские банки из топ-10 по активам существенно ухудшили финансовый результат всего сектора в кризисном 2022 году — они показали убыток 197 млрд руб. против прибыли остальных игроков на уровне 400 млрд руб., подсчитали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» (обзор есть у РБК). В 2021 году на крупнейшие банки, наоборот, пришлось 83% совокупной прибыли кредитных организаций — 1,9 трлн руб. из рекордных 2,2 трлн руб.

Банк России ранее сообщал, что по итогам прошлого года участники рынка заработали 203 млрд руб., но не приводил данных о распределении прибыли и убытков по банковскому сектору в зависимости от размеров кредитных организаций. Существенную роль в таком результате сыграл Сбербанк — он сообщил о прибыли по итогам года в размере 300 млрд руб.

Резкое ухудшение прибыльности лидеров рынка эксперты связывают с западными санкциями: против отдельных банков вводились прямые ограничения, и в целом крупнейшие игроки «были значительно интегрированы в мировую экономику». Ту же причину потерь именно крупных банков называл первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК, комментируя рекордные убытки по итогам первой половины 2022 года — 1,5 трлн руб.

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», финансовый результат сектора в прошлом году обеспечили банки, занимающие с 11-го по 100-е место по активам — они заработали 360 млрд руб., что на 10,8% превышает результат 2021 года. Это произошло «за счет перетока клиентов из крупнейших кредитных организаций, отсутствия сложных рыночных инструментов и специализации на МСБ (малом и среднем бизнесе. — РБК), где не наблюдалось существенного увеличения стоимости риска», указывают аналитики. Прибыль банков за пределами первой сотни сократилась на 12,5%, до 35 млрд руб., в основном из-за «постепенной органической потери бизнеса».

Два прогноза «Эксперт РА» на 2023 год

Аналитики «Эксперт РА» ожидают, что в этом году российские банки смогут показать прибыль 1,3–1,5 трлн руб., что сопоставимо с уровнем пандемийного 2020 года. Финансовый результат распределится почти так же, как до кризиса:

банки из топ-10 — 1,1 трлн руб. (74,6%);

банки, занимающие с 11-го по 50-е место в системе по активам, — 290 млрд руб. (19,7%);

банки сегмента 51–100 — 50 млрд руб. (3,4%);

банки за пределами топ-100 — 35 млрд руб. (2,4%).

Это базовый сценарий, который предполагает рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов участников рынка и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего. Сценарий исключает новые процентные шоки, «которые могли бы оказать давление на маржинальность». Согласно базовому прогнозу агентства, ключевая ставка к концу года снизится до 6,75%. 10 февраля ЦБ принял решение сохранить показатель на уровне 7,5% и дал более жесткий сигнал о возможном повышении ставки на ближайших заседаниях.

Негативный сценарий. «Эксперт РА» в этом случае предполагает, что в 2023 году кредитная активность банков снизится, произойдет «новый цикл сжатия чистой процентной маржи», комиссионные доходы упадут на фоне сокращения объемов трансграничных переводов, а объем проблемных долгов на балансе, наоборот, увеличится. В этих условиях финансовый результат сектора будет примерно вдвое ниже, чем в базовом сценарии, — 600–800 млрд руб. Негативный прогноз учитывает «существенное усиление санкционного давления», а также замедление мировой экономики.

«Опыт 2022 года показал, что российская экономика достаточно адаптивна. Те шоковые сценарии, которые виделись вероятными в первом квартале, не реализовались. Поэтому реализацию негативного сценария мы видим менее вероятной, чем базовый прогноз», — поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Какие еще есть прогнозы по прибыли банков

Банк России давал осторожные прогнозы прибыльности сектора в этом году. «Думаю, выше чем 1 трлн руб. будет прибыль, но это пока единственное, что могу сказать. Может быть, значительно выше», — говорил глава департамента регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он не давал оценок, как на финансовый результат участников рынка могут повлиять новые санкции. Власти ЕС обсуждают расширение ограничений против крупных российских банков — Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, сообщали Bloomberg и Reuters.

«Введенные санкции осложняют работу одних банков, при этом дают возможность другим частично заполнить освободившуюся нишу», — рассуждает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Позитивный прогноз агентства предполагает прибыль сектора в этом году на уровне до 1 трлн руб. По словам Богомоловой, финансовый результат в большей мере будет зависеть от качества кредитного портфеля. Пока для банков действуют послабления ЦБ по созданию резервов на возможные потери, но «риски просрочки будут возрастать в связи с неопределенностью в развитии экономики в следующем году», поясняет эксперт.

«В случае негативного сценария и длительной адаптации экономики к новым условиям возможно ухудшение риск-профиля заемщиков, что может привести к проблемам с обслуживанием взятых кредитов и росту просроченной задолженности, соответственно, формированию дополнительных резервов», — заключает Богомолова.

Прибыль банков в этом году может оказаться в диапазоне 1,5–2 трлн руб., но ключевым фактором для результата остается кредитный риск, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он считает, что бизнес-показатели сектора будут достаточно устойчивыми даже при росте ключевой ставки, если «изменения более-менее понятны». «Риск ужесточения монетарной политики может заставить кредитные организации активнее заниматься выравниванием активов и обязательств по срокам погашения», — допускает эксперт.