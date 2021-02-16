В ЦБ назвали «средний чек» телефонного мошенника

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«Средний чек» телефонного мошенника при выманивании денег составляет более 10 тыс. руб. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, передает «РИА Новости».

«По данным за третий квартал, «средний чек» составляет 10 с лишним тыс. руб.», — сказал Сычев в ответ на вопрос, сколько в среднем телефонные мошенники крадут у россиян за один звонок.

По его словам, раньше мошенники просто массово обзванивали граждан. Затем большая часть людей научилась их идентифицировать, поэтому злоумышленники поменяли подход. Теперь они используют подменные номера, из-за чего многие теряют бдительность, добавил Сычев.

Он отметил, что решить эту проблему поможет законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Он направлен на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи. Мобильные операторы будут предоставлять в систему всю информацию о статусе абонентского номера.