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В ЦБ сообщили о новом «серьезном вызове» со стороны банковских мошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для банковской системы стала серьезным вызовом новая тактика мошенников, которые теперь нередко пытаются заставить граждан переводить им деньги в другой банк и лишить кредитную организацию возможности предотвратить хищение. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, передает «РИА Новости».

По словам Сычева, волнует то, что мошенники прекрасно понимают: их активность через платежные системы банк сможет с большой вероятностью остановить. По этой причине они вернусь к старому предлогу про то, что клиенту грозит хищение денег с его счета. Дальше злоумышленники стараются вынудить человека прийти в отделение, снять сумму и перевести ее через платежный терминал или банкомат иного банка.

«И, таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — сказал Артем Сычев.

При этом он считает, что мошенники вынуждены придумывать новые схемы потому, что растет финансовая грамотность граждан. Но они не отменяют привычную тактику «стрельбы по площадям».

СМИ узнали о предупреждении ЦБ о схеме хищения денег компаний
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка также сообщал, что «средний чек» телефонных мошенников при выманивании денег превышает 10 тыс. руб.

И если раньше мошенники просто массово обзванивали граждан, и те в ответ научились идентифицировать злоумышленников, то теперь в ход идут подменные номера, из-за чего многие теряют бдительность, пояснил Артем Сычев.

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Накануне ЦБ сообщил банкам о схеме, с помощью которой мошенники могут похитить средства со счетов юрлиц. Для этого они используют систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

ЦБ привел пример, когда мошенник использовал реальные логин и пароль, чтобы зайти в мобильное приложение банка, перевел его в режим отладки и изучил порядок и структуру вызовов API (программный интерфейс приложения) дистанционного банковского обслуживания. После этого злоумышленник получает возможность сформировать распоряжение на перевод денег и указать в качестве номера счета отправителя счет жертвы. Мошенники узнают номера счетов из открытых источников.

В ЦБ назвали «средний чек» телефонного мошенника
Общество
Фото:Maraa Josa / Contacto / ZUMA / ТАСС

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