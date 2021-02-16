В ЦБ сообщили о новом «серьезном вызове» со стороны банковских мошенников

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Для банковской системы стала серьезным вызовом новая тактика мошенников, которые теперь нередко пытаются заставить граждан переводить им деньги в другой банк и лишить кредитную организацию возможности предотвратить хищение. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, передает «РИА Новости».

По словам Сычева, волнует то, что мошенники прекрасно понимают: их активность через платежные системы банк сможет с большой вероятностью остановить. По этой причине они вернусь к старому предлогу про то, что клиенту грозит хищение денег с его счета. Дальше злоумышленники стараются вынудить человека прийти в отделение, снять сумму и перевести ее через платежный терминал или банкомат иного банка.

«И, таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — сказал Артем Сычев.

При этом он считает, что мошенники вынуждены придумывать новые схемы потому, что растет финансовая грамотность граждан. Но они не отменяют привычную тактику «стрельбы по площадям».