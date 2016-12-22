Главный экономист ВЭБа не увидел риска санкций в «кремлевском докладе»

Андрей Клепач считает, что прямых рисков санкций от «кремлевского доклада» в настоящее время нет, однако документ Минфина США является предупреждением для значительной части российского бизнеса, особенно для нефтегазового

Андрей Клепач (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Американское правительство, составляя «кремлевский доклад», дало предупреждающий сигнал российскому бизнесу. Об этом РБК заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Он заверил, что прямых рисков санкций от «кремлевского доклада» в настоящее время нет, документ Минфина США, в который попали крупные российские бизнесмены и политики, не несет негативных последствий. По его мнению, в ближайшее время Вашингтон не будет вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России.

«С другой стороны, это некоторый, как в дорожном движении, не красный сигнал, а желтый [сигнал] предупреждения для значительной части нашего бизнеса, в том числе бизнеса, который не завязан ни в какую-либо политику, ни в «ближний круг», который является опорным для нашей экономики, в первую очередь нефтегазовый», — отметил он.

Клепач подчеркнул: в этом плане «кремлевский доклад» является «серьезным сигналом», показывающим, что часть российской элиты относится к лицам, которые могут представлять угрозу для США.

«Поэтому напрямую это никаких негативных последствий не несет, но с точки зрения имиджа и политического расклада это, естественно, негативный сигнал, — сказал Клепач. — Другое дело, что те санкции, которые уже введены, имеют очень глубокие и серьезные последствия».

Вечером в среду, 14 февраля, глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе слушаний в сенате заявил, что его ведомство прорабатывает санкции в отношении тех россиян, чьи имена упоминаются в открытой части «кремлевского доклада» — списка из 210 чиновников российского правительства и администрации президента Владимира Путина, предпринимателей из российского Forbes и главы крупных госкорпораций, который Минфин США представил конгрессу 29 января. Сам по себе этот документ не означает введения санкций, но в ведомстве почти сразу заверили, что ограничения введут после публикации документа.