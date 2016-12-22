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Сенаторы потребовали от Трампа наказать фигурантов «кремлевского списка»
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Сенаторы потребовали от Трампа наказать фигурантов «кремлевского списка»
Война санкций, 13 фев, 07:55
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Сенаторы потребовали от Трампа наказать фигурантов «кремлевского списка»
Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес подготовили проект резолюции с требованием ввести новые санкции против фигурантов подготовленного Минфином доклада. Ранее администрация заявляла, что действующих санкций пока достаточно
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Группа членов сената конгресса США, представляющая демократическое меньшинство, разработала проект резолюции, которая призывает президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России в соответствии с принятым летом 2017 года законом, сообщает Politico.

Авторами резолюции выступили влиятельные сенаторы-демократы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо), Роберт Менендес (Нью-Джерси). Издание отмечает, что объявленное в конце января решение администрации не вводить новые санкции против России под предлогом того, что уже принятые меры работают эффективно, «взбесило демократов».

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«Отсутствие серьезности, которое проявила администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности <...>, вызывает тревогу, так не должно продолжаться», — отметил Кардин в заявлении по резолюции.

Поскольку в настоящее время демократы в обеих палатах американского парламента находятся в меньшинстве, идея с резолюцией лишь «символический жест», указывает газета. Как отмечает ТАСС, резолюции подобного типа не являются обязательными к исполнению.

По данным агентства, которое ознакомилось с текстом документа, авторы обвинили Москву в «подрыве демократических процессов» на Украине и оказании поддержки правительству Сирии. В нем также упоминаются слова директора ЦРУ Майкла Помпео, что Россия и сейчас предпринимает попытки вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы. Сенаторы призвали ввести санкции в отношении причастных к коррупции лиц, «принимая в расчет информацию, содержащуюся в докладе», который Белый дом направил в конгресс в конце января.

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29 января Минфин США представил в конгресс доклад о российской элите, который обязан был представить по закону, принятому летом 2017 года. В открытой и опубликованной части документа названы 210 человек, в том числе богатейшие бизнесмены и высшие чиновники. Значительная часть списка состояла из имен руководителей крупных российских госкомпаний и компаний с госучастием. Закрытая часть доклада, по информации Минфина, состоит из «сотен страниц». Имена людей, попавших в эту часть, не разглашались.

В докладе со ссылкой на закон было пояснение, что занесение в «кремлевский список» неравнозначно внесению в санкционный список. Решение о расширении санкций будет приниматься отдельно.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Российская Федерация , сенат США , санкции против России
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