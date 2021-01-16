Средства россиян на счетах в Сбербанке показали рекордный рост за 12 лет

В пандемийный 2020 год средства россиян на рублевых и валютных счетах в Сбербанке резко выросли — из-за перетока средств с депозитов, снижения трат на поездки, накопления денег на жилье. Тенденцию подтверждают и другие банки

Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%, следует из его оборотной ведомости на 1 января. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%.

Это рекордный рост как минимум с 2008 года, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. В 2015–2017 годах в оборотной ведомости «Сбера» балансовая строка 40817, по которой ведется учет средств физлиц на счетах, отдельно не отображалась, но представитель банка подтвердил РБК рекордный объем привлечения в 2020 году, в том числе по этому виду счетов. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн руб. и $0,5 млрд, сообщил представитель «Сбера».

Значительный приток денег населения на счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов, добавляет Осадчий. Согласно отчетности «Сбера», в 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд руб. (предыдущий раз отток наблюдался в 2014 году), а валютные депозиты — на $2,3 млрд (больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018 году).

В Сбербанке рост привлечения клиентских средств в 2020 году объясняют сразу несколькими факторами: появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на специальных эскроу-счетах (накопления на покупку строящегося жилья) из-за бума на рынке недвижимости, снижением расходов потребителей, например из-за невозможности совершать зарубежные поездки в пандемию. На баланс повлиял и календарный фактор: перенос зачислений клиентам на 28–30 декабря (чего не было в 2019 году), указали в банке. В конце года, в частности, осуществлялись разовые государственные выплаты на детей до восьми лет в размере 5 тыс. руб.