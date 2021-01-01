Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 8 лет по 5 тыс. руб.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет по 5 тыс. руб. на каждого ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На такую выплату могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей. При этом тем, кто ранее получал такие выплаты, не нужно заново подавать заявление.

Video

Россияне, кто получит эту выплату в первый раз, должны обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением до 1 апреля 2021 года.

О том, что российские семьи с детьми до восьми лет получат выплаты по 5 тыс. руб. к Новому году, Путин сообщил ранее 17 декабря на ежегодной пресс-конференции.