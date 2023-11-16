Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с февраля 2023 года

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Инфляционные ожидания россиян в ноябре достигли 12,2%, следует из результатов исследования «инФОМ», выполненного по заказу Центробанка. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым месяцем: в октябре он составил 11,2%.

В ноябре инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2023 года, тогда они тоже поднимались до 12,2%. За период с начала 2022 года самые высокие инфляционные ожидания были зафиксированы в марте 2022 года — 18,3%.

Наблюдаемая инфляция в России в ноябре тоже выросла, достигнув 15,1%, по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре этот показатель составлял 13,9%). Максимального уровня наблюдаемая инфляция в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года достигла в мае 2022 года — 25,1%.

Потребительская инфляция в России в октябре ускорилась до 6,69% по отношению к октябрю 2022 года. По данным Росстата, за октябрь 2023 года цены выросли на 0,9% и более в 45 субъектах России.

Минэкономразвития в начале октября сообщило, что годовая инфляция в России достигла уровня 5,94% (на основе недельных данных по инфляции).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.