WSJ узнала о подготовке США санкций в отношении Потанина

О говящихся санкциях сообщили неназванные американские чиновники. По их словам, в санкционные списки предлагается включить жену Потанина, «Интеррос», Росбанк, однако «Норникель» в них не попадет

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

США намерены ввести санкции против предпринимателя, президента «Интерроса» Владимира Потанина, его супруги и нескольких связанных с бизнесменом компаний, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Эти меры, о которых может быть объявлено уже в четверг [15 декабря], как ожидается, будут включать санкции против Потанина, его жены Екатерины Потаниной и принадлежащей ему яхты. Также в списке, по словам чиновников, находится инвестиционная холдинговая компания «Интеррос», которую контролирует Потанин и Росбанк, который «Интеррос» купил у Société Générale SA в начале этого года», — пишет издание.

Wall Street Journal отмечает, что Потанин является крупным акционером ПАО «ГМК Норильский никель» — одного из крупнейших в мире производителей палладия и никеля, — но эту компанию власти США, по данным источников издания, не будет включать в санкционные списки.

РБК обратился за комментарием в Росбанк.

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