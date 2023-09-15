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«Дочка» ЦБ запланировала отказ от перестрахования зданий «Москвы-Сити»

РНПК запланировала не оказывать услуги перестрахования для зданий «Москвы-Сити»
Российская перестраховочная компания намерена поменять правила перестрахования имущества от рисков терроризма и исключить из своего покрытия территорию «Москвы-Сити». До делового квартала несколько раз долетали беспилотники
Московский международный деловой центр &laquo;Москва-Сити&raquo;
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует отказаться от перестрахования имущества от рисков терроризма на территории «Москвы-Сити» с 1 января 2024 года, говорится в проекте новой концепции РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсии имущественных видов страхования. РБК ознакомился с презентацией концепции, ее подлинность подтвердили два источника на страховом рынке. Ранее об этом сообщило Агентство страховых новостей.

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. «РНПК было принято решение о необходимости унификации и модификации условий перестрахования рисков терроризма. Свои предложения мы предоставили всему рынку. В настоящий момент коллеги их изучают и до конца сентября вернутся с обратной связью», — сказал РБК представитель РНПК.

Как следует из презентации, новые условия перестрахования будут действовать на всей территории России, кроме «Москвы-Сити». «Из перестраховочного покрытия исключается территория «Москвы-Сити» в связи с невозможностью осуществить контроль кумуляции рисков», — говорится в презентации РНПК.

Кумуляцией называется опасное скопление в страховом портфеле рисков, которые могут произойти в результате одного и того же события либо на одной и той же территории. С начала мая 2023 года столичный регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, московские власти сообщали о четырех атаках на «Москву-Сити». Минобороны информировало об их подавлении средствами радиоэлектронной борьбы.

Что еще предлагает РНПК

  • В презентации указано, что с 2022 года ситуация на рынке страхования терроризма существенным образом поменялась и частота убытков выросла с 0–1 в год до более 100. При этом существующие программы перестрахования рисков терроризма отличаются друг от друга, а у РНПК нет возможности контролировать принятые на страхование риски. РНПК разработало концепцию для того, чтобы предоставить страховое покрытие на единых принципах, ограничить и контролировать размер принятых на страхование рисков и т.п.
  • Условия перестрахования распространяются на имущество юридических и физических лиц (кроме автотранспорта), а также на страхование строительно-монтажных рисков (СМР).
  • РНПК может предоставить емкости перестрахования для имущества и СМР в размере 25% от суммы страхования, но не более 15 млрд руб., для гражданской ответственности перед третьими лицами — не более 3 млрд руб. При этом участие РНПК в перестраховании должно быть совместным с пулом страховщиков или с отдельной компанией, которые готовы взять на себя риски в размере не менее 1 млрд руб. Источник РБК на страховом рынке говорит, что на этом рынке существует не более трех компаний, которые могут взять на себя такие риски. Он также обращает внимание на то, что из представленного текста неясно, сколько будет стоить такое перестрахование, что важно для переговорного процесса.
  • РНПК имеет право прекратить или изменить страховое покрытие в период действия перестрахования в случае существенного изменения степени риска, следует из презентации.
  • Покрываемые риски — события, произошедшие в результате терроризма или диверсии в соответствии со ст. 205 и 281 УК РФ, в том числе из-за деятельности беспилотников. Исключения составляют риски в результате войны и гражданской войны, мятежа, государственного переворота, восстания, революции, бунта, а также киберриски, химический, ядерный терроризм и т.п.
  • Новые регионы России могут приниматься в перестрахование только после специального согласования условий договоров РНПК со страховыми компаниями, говорится в документе.
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РНПК является 100-процентной «дочкой» ЦБ. Компания была создана в 2016 году для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках. До 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке — на конец 2021 года там было размещено 75% рисков, подлежащих перестрахованию. После начала специальной военной операции на Украине из России ушли или ограничили работу с российским бизнесом ряд зарубежных страховых компаний. Таким образом, РНПК оказалась единственной перестраховочной компанией, доступной для российского рынка.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
страхования беспилотники терроризм
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