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ЦБ сообщил об отказе рынка создать нового перестраховщика

Зампред ЦБ Чистюхин: у страховщиков «не хватило воли» создать перестраховочную компанию
У страховых компаний «не нашлось воли» для участия в создании нового перестраховщика, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Создание конкурента РНПК стало необходимым после ухода иностранных игроков с российского рынка в 2022 году

Страховые компании отказались участвовать в создании новой перестраховочной компании на российском рынке, которая могла бы стать альтернативой Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Об этом на Финансовом конгрессе Банка России рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Необходимость в создании такого конкурента возникла из-за санкций в 2022 году, когда иностранные перестраховщики отказались работать с Россией.

РНПК является 100%-ой «дочкой» ЦБ, она была создана в 2016 году — в первую очередь, для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках. До 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке — на конец 2021 года там было размещено 75% рисков, подлежащих перестрахованию. После начала российской специальной военной операции на Украине из России ушли или ограничили работу с российским бизнесом ряд зарубежных страховых компаний, в том числе швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson.

«На сегодняшний день РНПК является монопольной структурой. И альтернативы ей нет. Поэтому мы ведем диалог со страховым рынком по двум направлениям: первое, мы сказали, что мы готовы рассматривать разные варианты относительно того, чтобы на рынке возникла иная альтернативная структура или несколько структур, и были готовы даже способствовать финансово созданию такой структуры. К сожалению, не нашли понимания у страховщиков по разным причинам. У них не нашлось воли для того, чтобы продвигать такого рода создание дополнительной структуры», — рассказал Чистюхин.

Вопрос о создании новой перестраховочной структуры регулятор поднял в августе 2022 года, так как у РНПК не хватает ресурсов, следовало из документа. С весны 2022 года российские страховые компании по закону должны передавать в РНПК 50% рисков, до этого было всего 10%. В марте 2022 года ЦБ пришлось увеличить объявленный капитал РНПК с 71 млрд до 300 млрд руб. В конце марта прошлого года директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына сообщила, что на текущий момент гарантированный Банком России капитал РНПК и вовсе составляет 750 млрд руб.

По словам Чистюхина, РНПК практически заместила 100% емкости всего рынка и перестраховывает весь страховой рынок. «Остались отдельные случаи, когда кто-то не попадает в РНПК, и в этом смысле мы видим как возможности для РНПК, так и риски», — уточнил Чистюхин. Он отметил, что РНПК не может отказать в принятии риска, а может выдвигать лишь те или иные условия для этого. Возможности заключаются в том, что чем больше разносторонних, неконцентрированных рисков, чем больше диверсификация, тем больше вероятность, что РНПК будет стабильна и какие-то крупные страховые случаи не нанесут удара по финансовой устойчивости компании, объяснил Чистюхин.

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«С родной стороны, РНПК в сложившихся условиях должна удовлетворять все потребности страхового рынка, с другой стороны — не должна стать убыточной в том смысле, что принимает на себя все убытки по страховым случаям, ну и по большому счету оказывает негативное влияние на баланс ЦБ, а через это — на бюджет», — предупредил Чистюхин.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
страховщики санкции Банк России

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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