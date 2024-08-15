Остановка валютных переводов из «Райффайзена» затронет и физлиц, и бизнес

Райффайзенбанк со 2 июля остановит отправку денежных переводов в иностранной валюте и для компаний, и для граждан. Исключение будет сделано только для ограниченного числа компаний в сфере крупного и международного бизнеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Райффайзенбанк со 2 сентября введет запрет на проведение денежных переводов в иностранной валюте для всех категорий клиентов, в том числе для юрлиц, а не только для физических лиц, следует из ответа кредитной организации на запрос РБК.

«Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов банка, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях», — сказал представитель кредитной организации.

По его словам, в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. «Мы постоянно адаптировались, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов», — подчеркнул он.

Ранее в клиентской поддержке Райффайзенбанка сообщили, что со 2 сентября денежные переводы в иностранной валюте не смогут проводить физические лица. «Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ», — объяснил представитель клиентской поддержки. По его словам, банк сможет обработать все валютные переводы с учетом действующих условий и ограничений, которые будут корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 по московскому времени 30 августа 2024 года.

С начала июня банк перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США из-за решения банков-корреспондентов. Этот запрет также касается всех категорий клиентов. До этого банк также остановил денежные переводы в евро по ряду направлений. Основные ограничения на трансграничные операции вводятся после того, как европейский Центральный Банк направил австрийскому Raiffeisen Bank International (материнская структура Райффайзенбанка) предписания с условиями сокращения бизнеса в России. Так, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль говорил, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.

Райффайзенбанк в последнее время был одним из основных каналов для проведения трансграничных денежных переводов у граждан и бизнеса. Это произошло после того, как другие крупные российские банки оказались под санкциями западных стран и потеряли возможность проводить операции в долларах и евро.