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В Центробанке предложили наказывать за инвестсоветы от «как бы гуру»

Мамута из ЦБ предложил наказывать за незаконные инвестсоветы от блогеров и Telegram
Россияне верят советам блогеров и телеграм-каналов по инвестициям, теряют деньги, после чего жалуются в полицию, эту проблему предложили решить увеличением наказания и запретом вложений в неподнадзорные ЦБ организации
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Необходимо усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, последствия таких рекомендаций «близки к злоупотреблению правом», заявил «РИА Новости» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Центробанка Михаил Мамута.

«Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО [саморегулируемых организаций] финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России, — сказал Мамута. — Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру».

Эти люди очень часто советуют вкладывать средства в нерегулируемые компании под «псевдодоверительное управление» и «псевдоброкеридж». По его словам, доверившиеся им люди теряют деньги, после чего направляют жалобы в прокуратуру и полицию. Часто в жалобах россияне признаются: «Я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда», продолжил член правления ЦБ. Регулятор обсуждает вопрос с коллегами из иных ведомств.

Мамута счел, что пока полноценно не заработал институт инвестсоветников, его следует улучшить. Банк России также выступает в поддержку инициативы, согласно которой будет запрещено привлекать средства россиян в компании, не находящиеся под надзором регулятора, «потому что по-другому это не победить». Еще одним важным фактором решения проблемы он назвал постоянную просветительскую работу в области инвестграмотности.

Число частных инвесторов в России резко выросло в последние годы. Еще в конце 2019 года количество физлиц с брокерскими счетами на российском фондовом рынке равнялось 3,5 млн, а весной 2023-го их число только на Мосбирже достигло 25,1 млн. Самыми популярными бумагами на Мосбирже тогда были акции Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и «Сургутнефтегаза».

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