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Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке

Необходимость введения такого ограничения правительство объяснило тем, что сейчас «недобросовестные кредиторы» выдают ипотечные кредиты под ставки «существенно превышающие среднерыночное значение»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство выступило с инициативой законодательно ограничить возможность банков самостоятельно устанавливать ставки по ипотечным кредитам. Проект соответствующего закона разработан кабмином и внесен в Госдуму.

В соответствии с документом на ипотечные кредиты предлагается распространить норму, запрещающую завышать ставки по потребительским кредитам более чем на треть по сравнению с ежеквартально рассчитываемым ЦБ среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК) в соответствующей категории.

Так, например, во втором квартале 2020 года максимально допустимые (в соответствии с расчетами ЦБ) значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составляют 16,48% и 22,303% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 28,756-29,231%, по POS-кредитам — 16,633-23,349% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,444-36,432% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 18,069%.

Необходимость введения такого ограничения в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что сейчас «недобросовестные кредиторы» выдают ипотечные кредиты под ставки «существенно превышающие среднерыночное значение».

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Кроме того, разработанный правительством законопроект предусматривает введение запрета навязывать «в нагрузку» к потребительским кредитам дополнительные услуги, без приобретения которых за отдельную плату кредит не выдают.

«В случае нарушения права заемщика на свободный выбор услуг кредитор обязан выплатить заемщику компенсацию в двукратном размере произведенных им затрат по оплате дополнительных услуг», — говорится в законопроекте.

Проект закона предусматривает также введение запрета требовать заключения при взятии долгосрочного (более года) кредита договора страхования «на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ипотека, законопроект
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