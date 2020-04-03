Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поручил Банку России (ЦБ) проанализировать расходы заемщиков по ипотеке и принять меры по снижению полной стоимости жилищных кредитов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, Банк России вместе с АО «ДОМ.РФ» должны изучить расходы заемщиков, которые не входят в процентную ставку ипотечного жилищного кредита, чтобы за их счет снизить полную стоимость таких кредитов.

Кроме того, они должны внести предложения по урегулированию деятельности банков так, чтобы доступность ипотеки для жителей страны возросла.

Ответственными за выполнение поручений Путин назначил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко.