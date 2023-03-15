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ЦБ Швейцарии не исключил поддержки Credit Suisse

Центробанк Швейцарии предоставит Credit Suisse ликвидность в случае необходимости
После краха американских SVB, Signature Bank и Silvergate Capital акции Credit Suisse рухнули на рекордные 30,8%. Швейцарские регуляторы выразили готовность предоставить банку ликвидность при необходимости
Фото: Michael Buholzer / EPA / ТАСС
Фото: Michael Buholzer / EPA / ТАСС

Центробанк Швейцарии предоставит второму по активам в стране банку Credit Suisse ликвидность в случае необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на заявление финансового регулятора FINMA и швейцарского ЦБ.

Регуляторы считают, что несмотря на «опасения» вокруг Credit Suisse, банк «соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам», поэтому в случае необходимости ему будет предоставлена дополнительная поддержка. «Не было никаких признаков прямого риска для швейцарских учреждений из-за потрясений на банковском рынке США», — подчеркнули в FINMA и ЦБ.

Как отмечают источники Reuters, после рекордного падения акций Credit Suisse как минимум одно иностранное правительство и один крупный банк оказывали давление на швейцарские регуляторы в вопросе предоставления ликвидности.

В Credit Suisse приветствовали заявление швейцарского ЦБ и FINMA. «Мы приветствуем заявление о поддержке, сделанное Национальным банком Швейцарии и органом по надзору за финансовыми рынками FINMA», — говорится в сообщении банка в Twitter.

Второй по величине банк Швейцарии оказался в тяжелом положении после краха американских Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) в среду, 15 марта, обновили исторический минимум. Котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, что стало сильнейшим падением за один день. По итогу торгов 15 марта, падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка.

Помимо ситуации с американскими банками, падению котировок способствовал отказ крупнейшего акционера Credit Suisse — Saudi National Bank, — от выкупа большего количества акций банка. Там заявили, что не будут выкупать больше акций, чтобы не нарушать регуляторные требования, пишет Reuters. «Мы не можем, потому что иначе превысим порог в 10%», — сказал председатель совета директоров Saudi National Bank Аммар Аль-Худайри.

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После этого Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB), сообщала Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Credit Suisse попросил SNB выступить с «обнадеживающим заявлением о финансовом состоянии» банка. С аналогичной просьбой кредитная организация обратилась и к Швейцарскому управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Credit Suisse — второй по величине банк Швейцарии, который работает на рынке с 1856 года. Помимо обслуживания клиентов в Швейцарии, он оказывает инвестбанковские услуги и работает с богатыми клиентами во многих странах мира. За последние несколько лет компания пережила ряд потрясений, скандалов, смен руководства и юридических проблем.

За последние три месяца 2022 года клиенты вывели из Credit Suisse активы на сумму около $120 млрд. Как пишет Bloomberg, убытки банка за 2022 год в размере 7,3 млрд швейцарских франков свели на нет прибыль за предыдущее десятилетие.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Швейцария Credit Suisse ликвидность кризис
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