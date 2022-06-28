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Финансы ,  

Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии

Экс-сотрудницу банка, бывшую теннисистку из Болгарии, признали виновной в отмывании денег болгарской преступной группировки, которая занималась незаконным оборотом наркотиков
Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, занимавшейся торговлей кокаином. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что это первый в стране уголовный процесс в отношении банка. Расследование касается событий в период с 2004 по 2008 год.

Суд оштрафовал Credit Suisse на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн), постановил конфисковать активы на сумму более $12 млн, которые члены банды хранили на счетах, а также обязал банк выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству Швейцарии.

Бывшую сотрудницу банка, которую признали виновной в отмывании денег, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Financial Times пишет, что это бывшая болгарская теннисистка Елена Пампулова-Бергоми, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью. Ее адвокат заявила, что обжалует «необоснованное и несправедливое решение», отметив, что подзащитная не получила никакой финансовой выгоды.

Экс-сенатор решил судиться с Credit Suisse из-за менеджера-мошенника
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Виталий Малкин

По словам прокуроров, Пампулова-Бергоми благодаря своему спортивному прошлому наладила связи с бывшим болгарским профессиональным борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Женщина регулярно принимала чемоданы с наличными деньгами у лиц из окружения Банева. 

Банев был осужден за торговлю наркотиками в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. В сентябре 2021-го его задержали в Киеве и поместили под стражу, он ждет решения местного суда об экстрадиции в Болгарию.

В 2018 году суд приговорил бывшего сотрудника Credit Suisse Патриса Лескодрона к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве, в результате которого клиентам банка был нанесен ущерб в размере $150 млн. В июне этого года бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин решил подать иск против банка на 500 млн швейцарских франков ($515 млн) из-за убытков

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Credit Suisse Швейцария отмывание денег Болгария

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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