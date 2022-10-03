Гендиректор Credit Suisse заявил о «критическом моменте» для банка

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Credit Suisse — один из крупнейших банков в мире и второй после UBS в Швейцарии — переживает «критический момент». Об этом говорится в служебной записке гендиректора Credit Suisse Ульриха Кёрнера, сообщил финансовый портал TheStreet.

«Я осознаю, что существует много неопределенности и спекуляций как внутри компании, так и за ее пределами», — отметил Кёрнер. По его словам, это «критический момент» для банка, и слухов и спекуляций будет становиться еще больше.

Летом председатель Credit Suisse Аксель Леманн назначил Кёрнера главным исполнительным директором с поручением провести радикальную реорганизацию банка, который за последние годы пострадал от скандала с корпоративным шпионажем, закрытия инвестфондов, рекордных потерь на торгах и множества судебных исков.

Эти скандалы возродили спекуляции на тему банкротства Credit Suisse или слиянии с его конкурентом UBS, пишет The Street. По данным Business Insider, год назад рыночная капитализация Credit Suisse составляла $22,3 млрд, в то время как сейчас его рыночная стоимость — $10,4 млрд. Акции банка упали на 56,2% за год, до $3,98, пишет The Street.

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