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Bloomberg узнало о проверке в США банка Signature перед закрытием

Bloomberg: прокуратура США проверяла работу Signature с крипто-клиентами до закрытия
Signature Bank до закрытия проверяли на предмет реагирования на подозрительные криптовалютные операции, его позднее закрыли из-за «системных рисков». Член правления говорил, что закрытие банка стало сигналом крипто-рынку США
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли работу Signature Bank накануне его закрытия, они пытались выяснить, предпринял ли банк достаточно усилий для выявления отмывания денег клиентами с криптовалютой, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор постановил закрыть банк в минувшее воскресенье, 12 марта. Остается неясным, когда были начаты расследования ведомств и повлияли ли результаты их работы на решение приостановить работу кредитной организации. Пока ни банку, ни его сотрудникам не были предъявлены обвинения в рушениях.

Как отмечает Bloomberg, в Минюсте США не раз предупреждали работающие с криптовалютой компании о необходимости проявлять бдительность при идентификации клиентов и обеспечении законности средств в финансовом обороте. Среди прочего, банки обязаны уведомлять власти о подозрительных операциях.

Signature Bank закрыли из-за «системных рисков», объясняли Министерство финансов США, Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию вкладов. Высшее руководство организации отстранили от должностей, ведомства пообещали обеспечить доступ всех вкладчиков к своим счетам.

По данным Bloomberg, топ-менеджеры Signature Bank были удивлены решением регуляторов, так как 10 марта банк столкнулся с оттоком депозитов, но к 12 марта ситуацию удалось стабилизировать. Член правления банка и бывший конгрессмен США Барни Фрэнк назвал закрытие банка сигналом для крипторынка со стороны американских властей. Он уверен, что для закрытия банка не было объективных причин.

В ноябре произошел крах криптобиржи FTX, в Signature Bank затем объявили о намерении избавиться от цифровых депозитов клиентов на сумму до $10 млрд, (около 20% от всех депозитов), но не всех средств из криптокошельков. «Мы не выходим из этого пространства. Мы собираемся участвовать, но мы собираемся участвовать гораздо более вдумчиво», — обещал тогда Эрик Хауэлл, занимавший пост главного операционного директора Signature Bank.

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За день до закрытия Signature Bank, 11 марта, обанкротился инвестировавший в стартапы Silicon Valley Bank (SVB), у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate. SVB стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, писал Bloomberg. Как отмечала The New York Times, это было второе по величине банкротство банка в истории США.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Банкротство США криптовалюты
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