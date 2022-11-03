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Один из крупнейших банков Турции резко ужесточил условия для россиян

Турецкий Denizbank, лояльно относившийся к россиянам, ужесточил для них условия открытия и использования счетов. Размер депозита, необходимого, чтобы стать клиентом банка, вырос почти в 10 раз
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для граждан России. Он повысил минимальную сумму депозита почти в десять раз, а также установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешил его проводить только при подтверждении необходимости операции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках.

Теперь для открытия счета гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5 тыс. (около 310 тыс. руб.), который будет заморожен на 30 дней. Ранее его размер составлял 10 тыс. лир (около $540, или примерно 33 тыс. руб. по биржевому курсу). Нововведения действуют с 2 ноября, говорят два собеседника РБК.

При открытии счета менеджеры банка теперь также просят подписать документ, где клиент обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». РБК ознакомился с ним, подлинность формулировок подтвердили оба посредника. В противном случае банк может прекратить обслуживание клиента, следует из документа. Ограничений на входящие переводы в нем нет.

«Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от $10 тыс. и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении. Например, чек об оплате услуг отеля за границей», — утверждает один из посредников.

Ужесточение связано с тем, что российские граждане могут использовать счета в Denizbank как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организациях в других странах, а также для покупки криптовалют, говорит один из собеседников РБК. Он уточнил, что правила, запрещающие проводить исходящие переводы, действовали и раньше, но озвучивались клиентам устно, поэтому их часто нарушали.

РБК направил запрос в Denizbank.

Россияне уже столкнулись с ужесточением условий для открытия карт в Турции после объявления частичной мобилизации и миграции многих граждан России в страну. Чтобы сократить поток желающих открыть счет, банки устанавливали заградительные депозиты или требовали дополнительные документы, например трудовой договор с турецкой компанией. При этом Denizbank (до 2019 года — «дочка» Сбербанка) относился к клиентам из России относительно лояльно, писал РБК: не требовал безвозвратную комиссию, как ряд других банков, и не вводил требований по большому депозиту.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией турецкие банки начали отключать их прием.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты счета Турция санкции мобилизация
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