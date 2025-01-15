 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Вклады в 2025 году: ставки и прогнозы ,  
0 
Эксклюзив

Костин объяснил появление «абсурдных слухов» о заморозке вкладов

Сюжет
Вклады в 2025 году: ставки и прогнозы
Заморозка вкладов россиян — абсурдная идея, но слухи о такой мере «мусолятся» несколько месяцев, заявил Костин. Он отметил, что экономического смысла в заморозке нет, «а если нет смысла, тогда зачем это делать?»
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В заморозке вкладов населения России нет смысла, а все разговоры о возможном введении такой меры лишь слухи. Об этом заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.

«Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика — я как-то спросил: «Понимаете, это абсурдная как бы идея?» — Мне говорят: «Вот поэтому она в России и может появиться». Если по такой логике, то конечно, можно», — сказал Костин.

Глава ВТБ отметил, что не видит экономического смысла в заморозке вкладов.

«А если нет смысла, тогда зачем это делать? Эта мера крайне непопулярная, естественно, будет в обществе. Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», — заключил он.

ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляцией
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, 13 января, Центробанк заявил, что не будет использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. В декабре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, годовая инфляция прогнозировалась на уровне 8–8,5%.

Предположение о намерении регулятора заморозить вклады говорит о «полном непонимании» механизма сдерживания инфляции, который он применяет, заявили в ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге на инфляцию, пояснили в Банке России.

При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах, а брать кредиты невыгодно, отметил регулятор. Когда они размещают свободные средства на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, добавили в ЦБ. В случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом» и «бросятся» вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования «с соответствующими печальными последствиями для роста цен», подчеркнули в Центробанке.

Идею о заморозке счетов вкладчиков в Банке России назвали абсурдной, пояснив, что такой шаг «подорвет основы банковской системы» и финансовую стабильность.

Регулятору уже удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ставки, но «тормозной путь» займет весь 2025 год и частично 2026-й, говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В декабре Банк России допустил, что в начале этого года инфляция в России ускорится и достигнет пика в апреле.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Костин ВТБ банковские вклады
Материалы по теме
ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляцией
Экономика
Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений
Финансы
Несколько российских банков понизили ставки по вкладам после заседания ЦБ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанцияОбщество, 10:18
Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛСпорт, 10:15
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 10:15
В детсаду в Анадыре одиннадцать детей получили ожоги вокруг глазОбщество, 10:15
Женщина получила ранение при атаке FPV-дрона на Белгородскую областьПолитика, 10:07
Бизнес в Арктической зоне: как это устроеноОтрасли, 10:06
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 годуНедвижимость, 10:06
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В пяти областях Украины ввели превентивные отключения светаПолитика, 10:03
Тренды DAM-систем: как изменится управление цифровым контентом в 2025РБК Компании, 10:00
«Победа» раскрыла объем перевозок за прошедший годБизнес, 10:00
Лихачев анонсировал пересмотр графика роста грузопотока по СевморпутиБизнес, 10:00
Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах «Большого шлема»Спорт, 09:48
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Технологии «ломают» наш мозг. Как его спасти — Fast CompanyPro, 09:42