Костин объяснил появление «абсурдных слухов» о заморозке вкладов
В заморозке вкладов населения России нет смысла, а все разговоры о возможном введении такой меры лишь слухи. Об этом заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое.
«Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика — я как-то спросил: «Понимаете, это абсурдная как бы идея?» — Мне говорят: «Вот поэтому она в России и может появиться». Если по такой логике, то конечно, можно», — сказал Костин.
Глава ВТБ отметил, что не видит экономического смысла в заморозке вкладов.
«А если нет смысла, тогда зачем это делать? Эта мера крайне непопулярная, естественно, будет в обществе. Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», — заключил он.
Ранее, 13 января, Центробанк заявил, что не будет использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. В декабре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, годовая инфляция прогнозировалась на уровне 8–8,5%.
Предположение о намерении регулятора заморозить вклады говорит о «полном непонимании» механизма сдерживания инфляции, который он применяет, заявили в ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге на инфляцию, пояснили в Банке России.
При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах, а брать кредиты невыгодно, отметил регулятор. Когда они размещают свободные средства на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, добавили в ЦБ. В случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом» и «бросятся» вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования «с соответствующими печальными последствиями для роста цен», подчеркнули в Центробанке.
Идею о заморозке счетов вкладчиков в Банке России назвали абсурдной, пояснив, что такой шаг «подорвет основы банковской системы» и финансовую стабильность.
Регулятору уже удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ставки, но «тормозной путь» займет весь 2025 год и частично 2026-й, говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В декабре Банк России допустил, что в начале этого года инфляция в России ускорится и достигнет пика в апреле.
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