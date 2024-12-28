ЦБ оценил, когда инфляция в России достигнет пика

В начале 2025 года инфляция в России ускорится и достигнет пика в апреле, допускают в ЦБ. При этом каким конкретно будет наивысшее значение показателя, члены совета директоров регулятора не прогнозируют

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Совет директоров Банка России ожидает, что, несмотря на высокую ставку, в 2025 году рост цен в годовом выражении в стране ускорится, инфляция достигнет своего пика весной, следует из резюме обсуждения декабрьского решения по ключевой ставке.

«Участники заключили, что из-за эффекта базы годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — говорится в резюме. При этом текущие темпы инфляции (не учитывают эффект базы предыдущего года) перейдут к снижению, считают в ЦБ. «И этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий», — констатируют члены совета директоров.

Конкретного прогноза по «пику» апрельской инфляции в резюме не приводится. Согласно действующему среднесрочному прогнозу ЦБ (опубликован в октябре), в 2025-м годовая инфляция составит 4,5–5%, а цели в 4% достигнет в 2026-м. Банк России должен представить обновленный прогноз в феврале.

Ситуацию с инфляцией в конце 2024 года участники обсуждения решения по ставке скорее оценивают как негативную, следует из резюме. Инфляционное давление в октябре—ноябре усилилось из-за роста тарифов на услуги связи и роста цен на плодоовощную продукцию на фоне плохого урожая, говорится в документе.

«Большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимальных с начала года значений», — констатировали в ЦБ. При этом члены совета директоров регулятора считают, что это «является отражением перегретого спроса, нараставшего в течение большей части этого года».

В декабре ситуация не улучшилась: выросли инфляционные ожидания населения (до 13,9%), ценовые ожидания предприятий достигли максимума с начала года, а аналитики пересмотрели вверх свои прогнозы по инфляции — с 7,7 до 9,2% (данные макроопроса ЦБ). «Участники обсуждения отметили, что на инфляционных ожиданиях в декабре сказалось в том числе ослабление рубля», — указано в резюме.

По итогам обсуждения, совет директоров ЦБ пришел к выводу, что «баланс рисков по-прежнему остается существенно смещенным в сторону проинфляционных». Среди них Банк России перечисляет: сохранение перегрева (разрыва выпуска в экономике), высокие и продолжающие расти инфляционные ожидания, ухудшение условий внешней торговли, расширение бюджетного дефицита и урожай 2025 года, оценки которого неблагоприятны.

Но возрос и дезинфляционный риск — быстрое замедление роста кредитования, которое может привести к более существенному охлаждению внутреннего спроса и ускорит возвращение инфляции к цели, говорится в резюме.

На заседании совета директоров декабре 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку в 21%, вопреки прогнозам аналитиков, большинство из которых ожидали ее повышения до 23% и даже выше. Вариант с подъемом до 23% был «на столе» ЦБ, говорится в резюме обсуждения ставки. Также рассматривалось повышение до 22%.

Основным аргументом против сохранения ключевой ставки члены совета директоров называли риск возобновления роста кредитования в ближайшие месяцы и необходимость «значительного повышения ключевой ставки» в дальнейшем. Аргументом против повышения ключевой ставки стало возможное «переужесточение денежно-кредитных условий» и избыточное охлаждение экономики, «которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%», указано в резюме.

«Пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением» пришли к выводу члены совета директоров. Одновременно было принято решение «сохранить указание на возможность ее повышения на ближайшем заседании».