ЦБ исключил заморозку вкладов для борьбы с инфляцией

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Банк России заявил, что не будет использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. Об этом говорится в телеграм-канале регулятора.

«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге — на инфляцию. Логика здесь такая», — объяснили в ЦБ. Идею заморозки счетов вкладчиков в Банке России назвали абсурдной.

При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах, а брать кредиты — не выгодно, отметил регулятор. Когда они размещают свободные средства на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, добавил регулятор. В случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом», — подчеркнули в Центробанке.

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