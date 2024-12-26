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В ЦБ рассказали, почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать

ЦБ: массовая раздача денег не сделает людей богаче, а лишь разгонит инфляцию
Массовая раздача денег людям не сделает их богаче, а лишь разгонит инфляцию, указали в Центробанке. В октябре ЦБ прогнозировал, что годовая инфляция составит 8–8,5%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России, объясняя, почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать, заявил, что это только разгонит инфляцию.

«Задавая этот вопрос, вы, наверное, имеете в виду, что если напечатать и раздать деньги всем гражданам страны, то все они станут богаче. Эта логика может работать только в отношении конкретного человека. Скажем, если вам дать 1000 руб., то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров», — пояснил регулятор в телеграм-канале.

Однако в масштабах всей экономики это не сработает, отметили в ЦБ. Если представить, что государство напечатает и раздаст всем по 1000 руб., товаров в этот момент не станет больше, обратили внимание там. Это приведет к тому, что предложение товаров не изменится, а спрос на них одномоментно увеличится, в результате продавцы просто поднимут цены. «То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию», — объяснили в Центробанке.

С ноября 2014 года Банк России установил целевой уровень инфляции 4%, который с тех пор оставался неизменным, в том числе на 2024 год. Однако в последние годы ее фактический показатель превышал этот уровень.

Также нельзя просто взять и снизить цены: если они будут падать, люди перестанут покупать в расчете на то, что товары подешевеют еще больше, отметил регулятор. «В результате производство этих товаров станет невыгодным для бизнеса. Это приведет к дефициту товаров в стране (потому что нерентабельные производства будут закрываться) и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами», — пояснили там.

ЦБ оценит целесообразность повышения ставки с учетом инфляции
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Говоря об инструментах влияния на инфляцию, в Банке России рассказали, что основной инструмент денежно-кредитной политики — это ключевая ставка, путем повышения которой ЦБ «ограничивает спрос на кредиты и стимулирует склонность к сбережениям» в обмен на повышенный доход по вкладу. В итоге рост спроса замедляется, а инфляция снижается.

При этом Центробанк принимает в отношении банков регуляторные меры, которые не зависят от денежно-кредитной политики, но влияют на ставки по кредитам и «в целом на степень жесткости денежно-кредитных условий». Принимая решения по ключевой ставке, регулятор учитывает влияние этих мер на динамику кредитования.

На последнем заседании в 2024 году 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. Текущий цикл жесткой монетарной политики начался в июле 2023 года с повышения ключевой ставки с 7,5% до 8,5%, к концу прошлого года ставка выросла до 16% годовых. Уже в октябре она побила рекорд весны 2022 года и была установлена на новом историческом максимуме — 21%.

В октябре ЦБ прогнозировал, что годовая инфляция составит 8-8,5% (в июле ожидалось 6–6,5%). Для снижения регулятор повысил ключевую ставку до абсолютного максимума — 21%. В декабре советник главы Банка России Кирилл Тремасов не исключил, что инфляция по итогам этого года может превысить 9%. Минэкономразвития в ноябре прогнозировало инфляцию за год в 8,78%.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятору удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ставки, но «тормозной путь» займет весь 2025 год и частично — 2026 год. На 2026 год инфляция в прогнозе ЦБ установлена в размере 4%.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что Набиуллина в разговоре с ним рассказала, что «инфляция 9,2-9,3%». «Но и заработные платы выросли на 9% в реальном выражении за минусом инфляции», — сказал Путин.

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Елена Чернышова
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