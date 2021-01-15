ЦБ предупредил банки о недопустимости списания выплат на детей за долги

В 2020 году Путин трижды объявлял о единоразовых выплатах семьям с детьми в рамках поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. В ЦБ напомнили, что эти средства не разрешается списывать за долги

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Единовременные выплаты семьям с детьми не могут быть подвергнуты взысканию за долги. Соответствующее письмо Центробанк направил кредитным организациям.

«Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию Федеральной службы судебных приставов, которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте до трех лет 7 апреля. В марте он также поручил ежемесячно выплачивать пособия семьям с детьми от трех до семи лет, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по региону.

В мае Путин объявил о единоразовой выплате по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет. Вместе с тем президент сообщил, что все российские семьи в апреле, мае и июне могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.