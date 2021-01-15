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ЦБ предупредил банки о недопустимости списания выплат на детей за долги

В 2020 году Путин трижды объявлял о единоразовых выплатах семьям с детьми в рамках поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. В ЦБ напомнили, что эти средства не разрешается списывать за долги
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Единовременные выплаты семьям с детьми не могут быть подвергнуты взысканию за долги. Соответствующее письмо Центробанк направил кредитным организациям.

«Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию Федеральной службы судебных приставов, которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте до трех лет 7 апреля. В марте он также поручил ежемесячно выплачивать пособия семьям с детьми от трех до семи лет, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума по региону.

В мае Путин объявил о единоразовой выплате по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет. Вместе с тем президент сообщил, что все российские семьи в апреле, мае и июне могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.

Как получить обещанные Путиным выплаты на детей. Инструкция
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Трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

В конце июня Путин вновь объявил, что россияне еще раз получат детские выплаты в 10 тыс. руб. Необходимость этих выплат президент объяснял связанными с пандемией коронавируса трудностями.

О третьей единоразовой выплате Путин сообщил на своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Он поручил выплатить к Новому году по 5 тыс. руб. на ребенка семьям с детьми в возрасте до восьми лет.

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В июне клиенты Сбербанка пожаловались, что деньги, поступающие от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии, списываются в счет погашения старых долгов. В банке тогда заявили, что проблема не носит системный характер, и пообещали разобраться в ситуации.

Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
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