Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Деньги, поступающие от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии, списываются в счет погашения старых долгов. В «Сбербанке» заявили, что проблема не носит системный характер

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. Об этом сообщает портал Banki.ru со ссылкой на сообщения пользователей сервиса «Народный рейтинг».

Так, одна из клиенток Сбербанка пожаловалась на то, что на ее счет поступили выплаты от Пенсионного фонда в размере 10 тыс. руб. на каждого из детей, однако были списаны банком, хотя исполнительное производство было закрыто в связи с банкротством еще в 2018 году. «По какому праву они решили, что могут сейчас просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание», — написала женщина.

Другая женщина пожаловалась, что СМС о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. руб. пришло 1 июня уже через минуту после СМС о зачислении денег, а возврата денег она ждет до сих пор.

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка.

Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter.