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Финансы ,  
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Деньги, поступающие от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии, списываются в счет погашения старых долгов. В «Сбербанке» заявили, что проблема не носит системный характер
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. Об этом сообщает портал Banki.ru со ссылкой на сообщения пользователей сервиса «Народный рейтинг».

Так, одна из клиенток Сбербанка пожаловалась на то, что на ее счет поступили выплаты от Пенсионного фонда в размере 10 тыс. руб. на каждого из детей, однако были списаны банком, хотя исполнительное производство было закрыто в связи с банкротством еще в 2018 году. «По какому праву они решили, что могут сейчас просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание», — написала женщина.

Другая женщина пожаловалась, что СМС о списании присланных ей Пенсионным фондом 10 тыс. руб. пришло 1 июня уже через минуту после СМС о зачислении денег, а возврата денег она ждет до сих пор.

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — негодует клиентка.

Жалобы на списание социальных пособий появились и на странице Сбербанка в сети Twitter.

Представители Сбербанка в социальных сетях и на портале Banki.ru обещают разобраться в ситуации. В пресс-службе банка заявили, что по некоторым из жалоб проверка уже завершилась и деньги были возвращены.

«В Сбербанке была проведена настройка маркирования социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эти настройки были сделаны с целью обеспечения защиты данных выплат в части списаний по исполнительному производству в рамках законодательства РФ», — пояснили в пресс-службе.

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«Клиентские кейсы, по которым присланы запросы не являются системными. По каждому из них проводится проверка и клиентам предоставляется ответ. В Сбербанке существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эта система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству», — сказали РБК в пресс-службе «Сбербанка».

 соответствии с вступившей в силу с 1 июня 2020 года поправкой к закону «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка, выплачиваемые в соответствии с указом Владимира Путина «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В соответствии с разъяснением Пенсионного фонда России, выплаты в размере 10 тыс. руб. по указу президента полагаются на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось три года, и всем более старшим детям, за исключением тех, которым до 11 мая 2020 года исполнилось 16 лет. По данным Росстата, на январь 2020 года в России проживали более 2,9 млн несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Правительство выделило на единовременные выплаты по 10 тыс. руб. на ребенка сумму 197 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, пособие, банки
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