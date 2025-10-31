ЦМАКП спрогнозировал рост ВВП ниже Центробанка и Минэка
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил свой прогноз роста ВВП страны в этом году — 0,8-0,9%, документ размещен на сайте центра.
В сентябре он приводил оценку с диапазоном 0,7-1%, в августе-июне — 1-1,4%.
Согласно последним прогнозам Центробанка и Минэкономразвития, рост ВВП страны должен составить 1%. Ожидания регулятора и министерства стали пессимистичнее по сравнению с предыдущими версиями.
Кроме того, теперь ЦМАКП ухудшил прогноз по росту российской экономики и в 2026 году: с 1,4-1,7% (в сентябре) до 1,2-1,5% (в октябре). По результатам 2027 года аналитики полагают, что рост российского ВВП окажется в диапазоне 1,4-1,7%, по итогам 2028 года — 1,5-1,9%.
В прошлом году рост экономики составил 4,3%.
Еще более низкие показатели роста ВВП прогнозирует для России в этом году Международный валютный фонд: в октябре он сообщил об ожидаемом росте в 0,6% против июльского прогноза в 0,9%.
Прогнозы по росту российского ВВП в 2026-м:
- ЦМАКП: 1,2-1,5%;
- ЦБ: 1,2%;
- Минэк: 1,3%;
- МВФ: 1%.
