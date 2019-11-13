В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами

По статистике МВД, в России за первые девять месяцев 2019 года зафиксировано 10,3 тыс. случаев преступлений по ст. 159.3 УК (мошенничество с использованием электронных средств платежа), пишет RT. Это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В ноябре Центробанк предупредил, что вводимая регулятором Система быстрых платежей (СБП) может использоваться мошенниками. С помощью запроса через СБП номера мобильного телефона можно узнать имя, отчество и первую букву фамилии абонента, а также названия банков, где у него открыты счета. Это, признали в ЦБ, может помочь злоумышленникам. Хотя снять средства со счетов все же нельзя, информация, полученная из СБП, может дать преступникам возможность втереться в доверие к клиенту банка.