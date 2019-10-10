ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.

Под «новым способом» имеется в виду использование при звонках клиентам банков технологии подмены номеров на идентичные номерам реальных банковских колл-центров. В документе отмечается, что это позволяет мошенникам «успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв».

По данным ФинЦЕРТа, за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года на блокировку было отправлено 4936 телефонных номеров, в том числе номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках. Это почти в 39 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее (127).

В отчете указывается также, что чаще всего мошенники звонят с городских номеров, в том числе подмененных.