«Ведомости» узнали о погашении Минфином долга «Роснано» на ₽9 млрд

Погасить обязательства за счет бюджетных средств позволило право госгарантии, которая распространялась на бумаги «Роснано». Минфин также выплатил доход на сумму 560 млн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин исполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций в объеме 9 млрд руб. и выплатил доход на сумму 560 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и компании.

Для погашения облигаций, размещенных в 2015 году, была задействована госгарантия, обязательства исполнены в полном объеме. По словам собеседников, этот механизм использовали, поскольку у компании не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. Долги «Роснано» впервые выплатили из средств казны. Предыдущий, пятый выпуск облигаций был погашен в 2019 году без затруднений.

Представители «Роснано», Минфина и аппарата правительства не ответили на запросы газеты.

О проблемах корпорации стало известно в прошлом ноябре. «Роснано» объявило, что обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации [долга] в интересах кредиторов», и констатировало, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок». Тогда же торги на Мосбирже всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. были приостановлены по предписанию Банка России. Как сообщил регулятор, это было сделано для предотвращения возможности инсайдерской торговли с учетом встречи «Роснано» с узким кругом держателей долга. Через несколько дней торги бондами возобновились, но стоимость бумаг упала. В Минфине заявили, что госгарантии по долгам «Роснано» будут соблюдены в полном объеме, и котировки частично наверстали потери.

По данным ежеквартального отчета «Роснано», на середину прошлого года обязательства компании по облигационным займам составляли около 58 млрд руб., а по банковским кредитам — более 76 млрд руб. Агентство Fitch ранее указывало, что долг группы «Роснано» состоит на 56% из банковских кредитов и на 44% из внутренних облигаций.

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С 2008 года бессменным руководителем «Роснано» был Анатолий Чубайс. Однако в декабре 2020-го его сменил Сергей Куликов, долгое время работавший в «Ростехе». Весной он попросил Генпрокуратуру проверить деятельность «Роснано» с 2010 по 2020 год. Глава корпорации сообщил, что за этот период объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021-м — 126 млрд руб., указывал Куликов. Он обратил внимание, что «Роснано» в 2017 и 2018 годах решило выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд руб., что только «ухудшило финансовое положение».

Через несколько месяцев на встрече с президентом Владимиром Путиным Куликов сообщил, что в прошлом году госкорпорации удалось вернуть первые 20 млрд руб. долгов. По словам главы «Роснано», в компанию за время ее работы было инвестировано 233 млрд руб., а получено от выходов из портфеля и активов 155 млрд руб. до 2020 года. «Мы добавили в эту копилку за прошлый год еще 50 млрд руб. Таким образом, мы преодолели психологический барьер в 200 млрд руб., сравнявшись с инвестиционными затратами», — сказал он.

Согласно майскому отчету «Роснано», чистая прибыль компании за прошедший год по международным стандартам финансовой отчетности составила 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 52,9 млрд руб. годом ранее. Корпорация зафиксировала впервые с 2018-го прибыль (в тот год составила 1,057 млрд руб.).