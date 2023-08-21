Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян

Мосбиржа: приток средств частных инвесторов в облигации в 9 раз превысил приток в акции

Частные инвесторы стали направлять гораздо больше денег в облигации по сравнению с акциями, сообщил РБК глава долгового департамента Мосбиржи. Выбор в пользу защитных инструментов сформировался «в условиях новой реальности»

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов — физических лиц (то есть разница между суммой поступивших и суммой выведенных денег) в облигации достиг 695 млрд руб., рассказал РБК директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Нетто-приток в акции за тот же период (июль 2023 года по сравнению с июлем 2022-го) составил только 77 млрд руб.

В эти 695 млрд руб. входит чистый приток средств и на первичный, и на вторичный рынки облигаций, уточнил Шевеленков. Большую часть средств — 585 млрд руб. — инвесторы-физлица направили в корпоративные облигации, еще 108 млрд руб. пришлось на ОФЗ, а 2 млрд руб. — на облигации регионов, рассказал он.

«Если посмотреть на рынок акций, то мы увидим, что физические лица генерируют колоссальные объемы торгов», — обращает внимание Шевеленков. Это происходит за счет многочисленных сделок купли-продажи активов. Анализ же нетто-притоков в активы показывает, что основная часть средств остается именно в облигациях.

«Такое распределение инвестиционных потоков в пользу защитных инструментов — облигаций — стало складываться в условиях новой реальности. До февраля 2022 года лишь 15% нетто-притока денежных средств частных инвесторов направлялось на рынок облигаций», — пояснил директор департамента долгового рынка Мосбиржи.

По итогам первого полугодия 2023 года рынок рублевых облигаций составил порядка 40,8 трлн руб., что на 8,9% выше показателя на начало года, следует из расчетов ИК «Регион». 20,8 трлн руб. приходится на корпоративные облигации, 19,3 трлн — на федеральные, 651,8 млрд — на региональные бумаги.

Что еще влияет на выбор активов

Инвестиции в облигации предпочитают клиенты с более дорогими портфелями. «75% частных инвесторов, которые работают на фондовом рынке, имеют портфели до 100 тыс. руб. В них преобладают акции, а на ОФЗ и корпоративные облигации суммарно приходится менее 10%. В поведении таких инвесторов преобладает спекулятивный интерес. А у частных инвесторов с портфелями более 10 млн руб. на долю облигаций приходится уже 49%. То есть чем больше портфель, тем больше в нем облигаций», — отметил Шевеленков.

При этом доля инвесторов-физлиц на рынке облигаций (первичном и вторичном) значительно меньше, чем на рынке акций, — 18% против 80%, продолжает директор департамента Мосбиржи. Доля физлиц в торгах бондами практически не изменилась — в начале 2022 года показатель составлял 15–17%, хотя в акциях удвоилась. «Рынок акций фактически упал на плечи физических лиц, так как на нем присутствие нерезидентов было существенным», — объясняет Шевеленков. С февраля 2022 года инвестиции нерезидентов в российский рынок заморожены.

На рынке облигаций уход нерезидентов был заметен только на вторичных торгах ОФЗ — раньше большой объем ликвидности на вторичке в бумагах госдолга обеспечивали компании из США. «Их обслуживали через back-to-back-сделки, на первом шаге которых облигации приобретались российским посредником, в том числе на аукционе, и уже на вторичном рынке передавались в пользу конечных владельцев», — описал схему покупки активов Шевеленков.

На увеличение интереса физических лиц к облигациям ранее обращали внимание и в Банке России. По итогам 2022 года доля бондов в портфелях розничных инвесторов увеличилась с 25 до 30%, а по итогам первого квартала 2023 года (последние актуальные данные) — с 30 до 32%, указывал регулятор.

«Больше всего выросли вложения в гособлигации и облигации прочих резидентов. Этому способствовали как высокие доходности ОФЗ, так и выпуск замещающих облигаций. Физические лица также проявляли интерес к облигациям банков и высокодоходным облигациям строительного сектора», — отмечалось в обзоре ЦБ.

Рынок облигаций после падения и заморозки торгов в начале 2022 года восстанавливался быстрее рынка акций. Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR, учитывает почти 200 выпусков корпоративных бондов) вернулся к докризисным значениям уже в начале июня прошлого года, к концу месяца показатель превысил докризисные уровни. Индекс государственных облигаций (RGBITR) тоже вернулся к докризисным параметрам к лету 2022 года, но пока не превысил их. Индекс Мосбиржи, учитывающий 42 наиболее ликвидные акции, на закрытие торгов 18 августа составил 3111,22 пункта против 3682,94 в середине февраля 2022 года.

Как видят ситуацию участники рынка

Опрошенные РБК представители российских брокеров также подтверждают рост интереса клиентов к облигациям. «Полагаю, что данный рост связан в первую очередь с программой замещения облигаций. Думаю, что именно этот приток и отображается в данной статистике», — отмечает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Токмин.

Прямой зависимости спроса на облигации от размера портфеля инвестора участники финансового рынка не наблюдают. Скорее набор активов зависит от риск-профиля инвестора и его стратегии, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«В крупных портфелях облигаций может быть больше только потому, что крупные портфели предполагают более широкую диверсификацию, следовательно, экспозиция на долговые инструменты больше», — полагает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Но по мере восстановления индекса Мосбиржи инвесторы начинают проявлять больше интереса к акциям, считает Кабаков: «Активное восстановление фондовых индексов способствовало тому, что инвесторы стали активно приобретать акции и выходить из инструментов долгового рынка». Токмин такого тренда не видит. «Приток [средств инвесторов в акции] был в начале лета, в начале дивидендного сезона. Сейчас большая часть дивидендов уже выплачена, а многие аналитики отмечают небольшую перегретость рынка, из-за этого мы на данном этапе не видим повышенного ажиотажа», — говорит он.