Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

На фоне политического кризиса клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $1 млрд валюты и белорусских рублей. Чтобы сдержать этот отток, организации уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе жители Белоруссии забрали из банков $624,3 млн, следует из данных Нацбанка. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.

При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн белорусских рублей.

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С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.