Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Действующий глава Ростовской области победил на выборах с 65,6% голосов Политика, 12:07 Устюгов назвал допинговое расследование «правовым беспределом» Спорт, 12:04 Устюгов рассказал о снятии доплат от Минспорта после лишения медали ОИ Спорт, 12:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 12:02 ЦИК объявит результаты первых многодневных выборов в России. Трансляция Политика, 12:00 «Малый бизнес Москвы» принимает заявки на участие в бизнес-акселераторах​ Пресс-релиз, 12:00 В Москве за сутки выявили 696 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:54 За сутки от COVID-19 в России умерли 57 человек Общество, 11:53 Названа дата начала производство нового рамного внедорожника Ford Авто, 11:52 В России произошел новый всплеск продаж видеокарт для майнинга Крипто, 11:51 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 11:50 В России число новых случаев COVID за сутки выросло до уровня конца июля Общество, 11:49 ВШЭ: промышленности необходимо пройти процесс «созидательного разрушения» Pro, 11:46 Рублевая бочка: как новый нефтяной баланс поможет российской валюте Инвестиции, 11:45
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

На фоне политического кризиса клиенты белорусских банков сняли со счетов и депозитов $1 млрд валюты и белорусских рублей. Чтобы сдержать этот отток, организации уже подняли ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% годовых
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе жители Белоруссии забрали из банков $624,3 млн, следует из данных Нацбанка. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.

При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн белорусских рублей.

Video

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили $622 млн против $874 млн за предыдущие семь месяцев.

Как поведение белорусских вкладчиков сказывается на банках

В августе многие белорусские кредитные организации ввели ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты — местные СМИ сообщали об очередях к банкоматам и пунктам обмена валюты. Банки также приостановили выдачу некоторых видов кредитов населению и вводили ограничения на снятие наличных и переводы с кредитных карт. К первой неделе сентября ставки по коротким безотзывным депозитам, с которых нельзя снимать средства досрочно, преодолели планку в 15%, а в некоторых банках превысили 20% годовых.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Финансы
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

По оценкам агентства Fitch, на конец первой половины 2020 года до 60% обязательств белорусских банков приходилось на депозиты клиентов. Причем 63% общего объема клиентских средств — это валютные вклады и счета (примерно $11,6 млрд). Нацбанк в целом может удовлетворить спрос кредитных организаций на рублевую ликвидность, но возможность снабжения банков валютой ограничена «скромными резервами», подчеркивали аналитики в обзоре 28 августа.

Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов
Финансы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

11 сентября агентство S&P ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до негативного. Причиной пересмотра стали возрастающие риски финансовой стабильности банковской системы. Как отмечали аналитики, ускорение оттока средств из банков с последующей конвертацией этих сбережений в валюту может привести к быстрому истощению валютных резервов Нацбанка. Только за август валютные резервы белорусского регулятора сократились на 15%, или $1,4 млрд. Если тенденция сохранится, белорусское правительство встанет перед выбором: удовлетворять спрос на валюту внутри страны или изолировать резервы Нацбанка, чтобы использовать для своих целей. Второй вариант может подорвать стабильность банковской системы, предупреждают эксперты S&P.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Белоруссия, банки, вклады, валюта
Материалы по теме
В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов
Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
Финансы
Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter