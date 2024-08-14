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Финансы ,  
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Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Силуанов посоветовал россиянам вкладываться в семью, облигации и ипотеку
Глава Минфина посоветовал россиянам вкладываться в себя и семью, государственные облигации, ценные бумаги и ипотеку, в том числе льготную. Также, по его словам, программа долгосрочных сбережений поможет накопить средства
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Выгодным вкладом для россиян станут государственные бумаги с фиксированной доходностью и ипотека, но в первую очередь нужно вкладываться в свою семью, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью», — сказал он (цитата по ТАСС). Силуанов отметил, что сейчас доходность от таких бумаг высокая и она сохранится на протяжении всего срока действия.

«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше», — заявил глава Минфина.

Среди выгодных вложений денежных средств Силуанов также перечислил ипотеку, в том числе льготную, и долгосрочные сбережения. По его словам, приобретение недвижимости позволит улучшить качество жизни, а специальные инструменты сбережений — накопить на реализацию какой-либо цели. «Здесь государство поддерживает через софинансирование», — заключил министр.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК
26 июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18% из-за роста инфляции. Пик этого показателя был зафиксирован на уровне 20% в феврале 2022-го. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключала возможность снижения ставки до конца текущего года и допускала ее очередное увеличение на ближайших заседаниях.

На фоне повышения ключевой ставки банки фиксировали рекордный рост денежных средств россиян на вкладах. С 2024 года в России действует налог на доходы со вкладов. Он распространяется на тех, кто разместил денежные средства на счетах и депозитах в 2023-м и получил доход от процентов, который превысил необлагаемую налогом сумму.

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Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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