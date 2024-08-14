Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги
Выгодным вкладом для россиян станут государственные бумаги с фиксированной доходностью и ипотека, но в первую очередь нужно вкладываться в свою семью, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
«Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью», — сказал он (цитата по ТАСС). Силуанов отметил, что сейчас доходность от таких бумаг высокая и она сохранится на протяжении всего срока действия.
«Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше», — заявил глава Минфина.
Среди выгодных вложений денежных средств Силуанов также перечислил ипотеку, в том числе льготную, и долгосрочные сбережения. По его словам, приобретение недвижимости позволит улучшить качество жизни, а специальные инструменты сбережений — накопить на реализацию какой-либо цели. «Здесь государство поддерживает через софинансирование», — заключил министр.
повысил ключевую ставку до 18% из-за роста инфляции. Пик этого показателя был зафиксирован на уровне 20% в феврале 2022-го. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключала возможность снижения ставки до конца текущего года и допускала ее очередное увеличение на ближайших заседаниях.
На фоне повышения ключевой ставки банки фиксировали рекордный рост денежных средств россиян на вкладах. С 2024 года в России действует налог на доходы со вкладов. Он распространяется на тех, кто разместил денежные средства на счетах и депозитах в 2023-м и получил доход от процентов, который превысил необлагаемую налогом сумму.
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