Глава ЦБ рассказала, когда экономика «плохо слушается руля»

Подстегивание спроса грозит глубокой рецессией и ускоренной инфляцией, этого допустить нельзя, сказала Набиуллина. Она допускала повышение ставки до 20%, эксперты не исключали достижения этой планки до конца года

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

При высокой инфляции экономика России плохо «слушается руля» и крайне уязвима, этого нельзя позволить в нынешних обстоятельствах, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совфеде.

«Что будет, если при этой ограниченности ресурсов подстегивать спрос? Он просто весь уйдет в ускорение инфляции, а экономика начнет замедляться, более того — возникнет риск свалиться в глубокую рецессию», — сказала она (цитата по ТАСС).

Несколько дней назад Центробанк впервые за более чем полгода повысил ключевую ставку с 16 до 18% — это пиковый уровень с весны 2022 года, когда ставка достигла 20%. Опрошенные РБК аналитики не исключают рост ставки до 20% еще до конца текущего года. Сам Центробанк подчеркивает, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ объяснила ключевое различие между повышениями ставки в 2014 и 2022 годах и нынешним. Тогда изменения ставки были кратковременными, поскольку стали следствием «рисков финансовой стабильности, внешних шоков». «Сейчас же высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, при том, что все остальные факторы спроса работают на его расширение. И это коренное различие», — объяснила она. Набиуллина отметила, что сейчас в России наблюдается циклический перегрев экономики впервые за десять лет.

По прогнозу Центробанка, инфляция в этом году будет на уровне 6,5–7% (то есть значительно выше таргета 4%), а экономика вырастет на 3,5–4%. Эти показатели заметно отличаются от апрельского прогноза регулятора, когда ЦБ оценивал годовую инфляцию в 4,3–4,8%. На 2025 год ожидания по инфляции также несколько ухудшились — до 4–4,5% вместо прогнозируемых ранее 4%.