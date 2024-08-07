Число слияний и поглощений в России упало на 20%

В первом полугодии число сделок на российском рынке M&A сократилось более чем на 20%, подсчитали эксперты. Но к концу года продавцы активов могут активизироваться из-за изменения налоговых условий с января, допускают аналитики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) по итогам первого полугодия 2024 года сократилось на 21% по сравнению с январем—июнем 2023 года, следует из отчета по рынку M&A, подготовленного агентством AK&M (есть у РБК).

В январе—июне 2024 года было заключено 219 сделок против 277 сделок за тот же отчетный период прошлого года. Их суммарная стоимость в долларовом выражении тоже снизилась: с $24,55 млрд (первое полугодие 2023-го) до $21,39 млрд. В рублевом выражении стоимость сделок практически не изменилась и составила около 1,9 трлн руб.

Снизилась и средняя стоимость активов (за вычетом крупнейших), которые были объектами сделок, обращают внимание в AK&M: на 8,4%, до $52 млн по сравнению с $56,8 млн в январе—июне 2023 года.

Сжатие рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2024-го произошло на фоне резкого сокращения сделок по выходу иностранцев из активов в России, отмечают в AK&M. В январе—июне 2024 года доля таких сделок составила лишь 8,8% от общего объема против 20,6% в первом полугодии 2023 года, оценили аналитики агентства. Второй значимый фактор давления на рынок — высокая ключевая ставка Банка России (в январе—июне она составляла 16%, в июле была повышена до 18%), которая сделала дорогим заемное финансирование, отмечают эксперты, которых опросил РБК.

Почему в России стало меньше сделок

В первом квартале 2024-го продолжился тренд на замедление выхода иностранцев из российских активов, что повлияло на общее количество транзакций на рынке слияний и поглощений, следует из отчета AK&M. Угасание такой активности связано с двумя факторами. Во-первых, с ужесточением регулирования, которое было инициировано еще в 2023 году. Речь идет о продлении указа о запрете сделок с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях и введении обязательного дисконта 50% для российских активов, выкупаемых у иностранцев. Ряд иностранных компаний из-за жесткости условий передумали уходить из России, несмотря на то что заявляли о таких планах, писал Bloomberg. «Тем не менее подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продолжает поступать большое количество заявок на выкуп у нерезидентов бизнеса в России, но объемы сделок сокращаются», — отмечается в отчете AK&M.

Во-вторых, иностранные активы теперь передают под временное управление без юридической экспроприации, но с фактическим отчуждением прежних собственников от управления и использования, обращают внимание аналитики. «Таким образом, любые сделки с данными активами становятся невозможны. Мы ожидаем, что этим инструментом начнут пользоваться гораздо шире, что еще более сократит продажи иностранных активов в России», — прогнозируют в AK&M.

На сделки с активами иностранцев в России влияют и возросшие сложности в проведении международных платежей, добавляет партнер практики корпоративного права / M&A Better Chance Артем Тамаев. Кроме того, большинство зарубежных компаний, которые хотели уйти из России, уже завершили свои сделки в 2022–2023 годах, добавляет партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев. «Соответственно, просто меньше остается потенциальных объектов, которые еще не проданы», — констатирует эксперт.

Давление на все виды сделок на российском рынке слияний и поглощений оказывает и высокая ключевая ставка Банка России. Она негативно влияет как на количество сделок, так и на среднюю стоимость активов, следует из комментариев экспертов. Начавшийся со второго полугодия 2023-го рост ключевой ставки увеличил стоимость финансирования, и это повлияло на принятие инвесторами решений о проведении сделок, отмечает партнер Б1 Юлия Загорнова.

В первом полугодии 2023 года ключевая ставка ЦБ составляла 7,5%, благодаря чему кредитование было более выгодным, и инвесторы рассматривали более крупные активы для покупки, в связи с чем была выше и средняя стоимость сделки, добавляет аналитик Aspring Capital Святослав Сафронов. Кроме того, на среднюю стоимость активов давит и продолжающая неопределенность долгосрочного вектора развития экономики, которая заставляет многих инвесторов быть осторожными, говорит управляющий партнер Better Chance Булат Жамбалнимбуев.

Что будет с M&A дальше

Вступление в силу с 1 января 2025 года новых налоговых поправок может увеличить активность на рынке слияний и поглощений во второй половине 2024 года, так как продавцы активов будут спешить закрыть сделки по старым, более выгодным по налогам условиям, отмечают аналитики FinArt Capital.

«Одним из ключевых нововведений, которые окажут значительное влияние на рынок слияний и поглощений (M&A) в России, станет отмена налоговых льгот при продаже долей или акций российских предприятий. Согласно действующему законодательству, доход от продажи не облагается налогом, если актив находился в собственности более пяти лет. С 2025 года правила изменятся. Если доход от продажи активов превысит 50 млн руб. в год, физическое лицо будет обязано уплачивать НДФЛ на сумму превышения независимо от срока владения активом», — объясняют в FinArt Capital.

С тем, что новые налоговые условия будут вектором, который ускорит динамику совершения сделок, согласна и Загорнова. Но как противовес этому будет действовать дальнейший рост стоимости заемного финансирования, предупреждает она. Какой из двух факторов в итоге перевесит и станет ключевым драйвером на рынке во втором полугодии, сейчас сказать сложно, замечает Загорнова. Суровцев ожидает, что эффект от налоговых поправок на рынке слияний и поглощений скорее будет виден к концу года. «В третьем квартале это вряд ли окажет существенное влияние на объем рынка, а ближе к концу года вполне возможен существенный единоразовый объем сделок», — допускает эксперт.

Во втором полугодии 2024-го также следует ожидать начала выравнивания ожиданий инвесторов по уровню оценки и смещения внимания в пользу активов, продающихся по рыночной цене, отмечает Сафронов. «За два года инвесторы привыкли к низким оценкам (из-за обязательного дисконта) активов уходящих из России иностранцев. Но таких предложений сейчас становится меньше, в связи с чем инвесторы смещают фокус внимания в сторону активов с более высокой оценкой», — объясняет эксперт.