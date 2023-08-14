Клишас призвал ЦБ учитывать влияние доллара на социальные права россиян

Курс доллара имеет объективные причины, но ЦБ должен помнить, что курс оказывает существенное влияние на социальные права граждан России, заявил сенатор Клишас. Курс доллара превысил 100 руб.

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Банку России следует учитывать, что курс доллара не является только экономическим показателем — он влияет на социальные права россиян. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Согласен с тем, что курс доллара имеет объективные причины, но ЦБ России важно понимать, что до сих пор, к сожалению, курс доллара это не только экономический показатель, курс оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан», — написал он.

По состоянию на 10:08 мск 14 августа, курс доллара на торгах Московской биржи растет на 1,3% и составляет ₽100,72. При этом курс евро вырос на 1,36%, до ₽110,36.

В то же время депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян «наплевать» на курс доллара к рублю. Он заверил, что государство контролирует ситуацию.

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