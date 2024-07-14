Стоимость биткоина поднялась выше $60 тыс.

Аналитики связали рост биткоина с покушением на Трампа — его шансы на победу после атаки выросли

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Стоимость биткоина в ходе торгов поднялась выше $60 тыс., следует из данных Coindesk. К 15:03 мск цена на него составила $60,1 тыс.

В марте курс биткоина впервые достиг $73,623 тыс., обновив исторический максимум. Однако в апреле его стоимость стала снижаться. В начале мая она упала ниже $60 тыс., затем курс вновь начал набирать рост, превысив $71 тыс. дважды. Во второй половине июня он снова начал падать, а 4 июля он стоил уже чуть больше $57 тыс.

Bloomberg связал рост биткоина с покушением на предполагаемого кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, которое вызвало слухи о том, что его шансы на победу на президентских выборах возросли.

Конгрессмены-республиканцы также предположили, что атака увеличила шансы Трампа победить на выборах, передавала Politico. Произошедшее придаст сил сторонникам Трампа больше, чем что-либо другое, заявил член палаты представителей Тим Берчетт.

Financial Times писала, что у букмекеров, которые принимают ставки на результаты выборов, вероятность победы Трампа также стала оцениваться как более высокая. В 1981 году после покушения на президента-республиканца Рональда Рейгана его рейтинг также ненадолго вырос, напомнила газета.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля пробила верхнюю часть правого уха экс-президента. В результате атаки погиб один зритель, еще двое человек ранены. Стрелка убили сотрудники Секретной службы.

Трамп рассказал, что он в порядке, и выразил недоумение, как такое могло произойти в США. Вопреки первоначальным планам политик прилетел в Нью-Джерси.