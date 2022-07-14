Российские компании нашли трасти на замену Citibank и Bank of New York

Российские эмитенты начали менять трасти по евробондам после отказа крупных инвестбанков от этих услуг на фоне санкционных рисков. Обслуживать нескольких эмитентов с российскими корнями согласилась британская компания, выяснил РБК

Фото: Eugene Hoshiko / AP

После того как Bank of New York Mellon (BNY Mellon) предупредил держателей российских облигаций о том, что больше не сможет выполнять функции трасти (представляет интересы держателей ценных бумаг) из-за санкционных рисков, российские компании приступили к поиску новых доверительных управляющих. И сразу несколько эмитентов нашли нового трасти в Великобритании, выяснил РБК.

Зачем нужен трасти Трасти — это финансовый посредник, который представляет интересы держателей облигаций. Они могут обратиться к нему, если эмитент не опубликовал отчетность или допустил иные нарушения. Кроме того, трасти защищает права держателей облигаций в случае наступления дефолтов и при реструктуризации. Трасти есть у каждого выпуска еврооблигаций, его выбирает эмитент. При выпуске облигаций в российской юрисдикции трасти назначать не нужно.

В конце июня о проведении голосования с целью смены трасти объявила золотодобывающая «Полюс». «Смена требуется в связи с невозможностью продолжения деятельности доверительного управляющего в отношении всех серий облигаций», — говорилось в сообщении компании. О сборе голосов для смены трасти объявил и производитель оборудования для нефтедобычи «Борец», следует из письма для держателей его бумаг (есть у РБК). Компания меняет доверительного управляющего по выпуску облигаций BRTS-26 (объем выпуска $350 млн, срок погашения — сентябрь 2026 года). «Борец» также просит внести в договор о доверительном управлении изменения, позволяющие в дальнейшем менять трасти без согласия инвесторов.

На массовую смену трасти российскими компаниями ранее обратили внимание авторы Telegram-канала «Pro Облигации».

Кто заменит Bank of New York

Сразу в нескольких крупных компаниях трасти теперь является британская i2 Capital Markets. Об этом свидетельствуют обращения компаний в адрес держателей бондов, которые изучил РБК, это подтверждается информацией на сайте самой i2CapMark.

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Роль трасти она будет выполнять для «дочек» нескольких российских эмитентов — крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» (ранее принадлежала Саиду Керимову, после попадания под санкции он перестал быть ее акционером, часть его доли была передана в мусульманский благотворительный фонд), Nordgold (ее экс-собственник Алексей Мордашов после попадания под европейские санкции в апреле передал контроль над компанией матери своих детей Марине Мордашовой; в июне США вместе с бизнесменом включили ее в санкционный список), UC Rusal (в начале 2019 года контроль над ней утратил попавший под санкции Олег Дерипаска), TCS Group (головная структура Тинькофф Банка), а также для структуры компании «Борец». Все эти «дочки», выпускавшие евробонды, сами по себе российскими компаниями не являются и зарегистрированы за рубежом, следует из данных Cbonds — в Великобритании и Ирландии (1, 2, 3, 4, 5).

РБК направил запрос i2 Capital Markets и ее новым клиентам. Смену трасти на i2CapMark РБК подтвердил представитель Nordgold (ранее доверительным управляющим был Citibank). Она произошла 30 июня, уточнил он. Эмитент евробондов Nordgold в июне заявил о готовности выкупить эти бумаги у держателей. Такую возможность ему после попадания под санкции дает лицензия от OFAC, действующая до 31 августа.

По данным регистрационной палаты Великобритании, i2CapMark была создана в 2016 году и оказывает услуги, связанные с финансовым посредничеством. На ее сайте уточняется, что она выполняет различные агентские функции, включая функции трасти. Директора компании Санджай Джобанпутра и Марк Брескацин (они вдвоем контролируют i2), согласно их общедоступным профилям в LinkedIn, раньше работали в Bank of New York Mellon.

Среди других клиентов i2, как говорится на ее сайте, — банк HSBC, Международный банк Азербайджана, правительства Аргентины и Мозамбика, компании из Великобритании, Индонезии, Индии, Хорватии, Бахрейна и т.д.