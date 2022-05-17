Bank of New York перестанет оказывать услуги по российским евробондам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Королева Елизавета II открыла названную в ее честь линию метро Лондона Общество, 22:26
Полянский заявил о «безоговорочной сдаче» батальона «Азов» в Мариуполе Политика, 22:16
BofA: Инвесторы снизили долю технологических акций до минимума за 16 лет Инвестиции, 22:13
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 22:12
Защита Ассанжа попросила главу МВД Британии заблокировать его экстрадицию Общество, 22:03
Bank of New York перестанет оказывать услуги по российским евробондам Финансы, 21:57
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту деньги после скандала с конвертацией Инвестиции, 21:55
Умер бывший капитан сборной Германии по баскетболу Окулая Спорт, 21:46
Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 21:44
СК заявил о планах допросить сдавшихся с «Азовстали» бойцов Политика, 21:40
Ремейк фильма о зомби, речь Зеленского. Как открылся Каннский фестиваль Стиль, 21:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Малкин заявил о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры Спорт, 21:22
Зеленский рассказал о «долгом и насыщенном» разговоре с Макроном Политика, 21:03
Финансы ,  
0 

Bank of New York перестанет оказывать услуги по российским евробондам

Bank of New York уведомил держателей российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего по этим бумагам. Эксперты по-разному оценивают последствия такого решения
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Американский инвестиционный холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) предупредил держателей российских еврооблигаций, что не сможет выполнять функции трасти (представляет интересы держателей ценных бумаг) из-за запрета на оказание услуг доверительного управления российским гражданам и компаниям, который ввел Евросоюз в начале апреля 2022 года. РБК ознакомился с соответствующим письмом банка, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. О рассылке также написал профильный Telegram-канал «Pro облигации».

В обращении говорится, что оно рассылается держателям всех облигаций, по которым BNY Mellon выступает в качестве доверительного управляющего (трасти). «Доверительный управляющий определил, что на некоторые облигации потенциально могут повлиять запреты, введенные Евросоюзом, если соответствующие доверительные соглашения были идентифицированы как связанные с российскими или связанными с Россией гражданами или организациями», — уточняется в документе. По таким облигациям BNY Mellon не сможет выполнять функции трасти, то есть представлять интересы инвесторов, в том числе в спорных ситуациях — например, при дефолте по ценным бумагам эмитента.

При этом в банке указали, что готовы «провести повторную оценку, сможет ли он выступать в качестве трасти», если получит от Еврокомиссии дополнительные пояснения или лицензии, разрешающие оказывать услуги доверительного управления гражданам России или российским компаниям.

В обращении также подчеркивается, что BNY Mellon не может самостоятельно передавать функции доверительного управляющего другой организации. Такое право есть только у держателей облигаций, подпадающих под ограничения.

О том, что BNY, а также Deutsche Bank перестанут быть доверительными управляющими по выпускам ее евробондов, 17 мая также сообщила госкомпания «Российские железные дороги». Банки также мотивировали это регламентом Совета ЕС.

Что это значит для инвесторов и эмитентов

Финансовый посредник в виде трасти есть у каждого выпуска еврооблигаций, объясняет начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Он назначается эмитентом. Как правило, в роли доверительных управляющих выступают крупные западные банки: Deutsche Bank, Citibank, BNY Mellon и другие. BNY является трасти примерно по половине корпоративных выпусков эмитентов из России, оценивает канал «Pro облигации». На втором месте — Citi.

Читайте на РБК Pro
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи

«Трасти представляет интересы держателей ценных бумаг при дефолтах, реструктуризациях либо еще в каких-то ситуациях», — говорит Кучин. Доверительный управляющий не может действовать самостоятельно, например сразу при подтверждении факта дефолта. Для инициирования процесса защиты интересов держатели сами должны обратиться к нему, дать соответствующие инструкции и оплатить его услуги, объясняет эксперт. «Важно отметить, что трасти действует в интересах инвесторов, если собирается определенный кворум — 25% держателей и больше. Если не будет собран кворум, трасти ничего делать не будет», — резюмирует Кучин.

Процедура передачи функций трасти, о которой упоминает BNY Mellon, также может состояться только при наличии кворума свыше 25% от общего числа держателей ценных бумаг, обращает внимание собеседник РБК, а у этого кворума не должно быть равновесной (также больше 25% от общего числа держателей) «оппозиции», выступающей против смены трасти.

Решение BNY не должно повлиять на проведение платежей по бумагам, для держателей, по сути, ничего не поменяется, написал канал «Pro облигации». В то же время заемщики «не смогут больше обратиться к trustee, например, для проведения голосования среди держателей по внесению изменений в эмиссионную документацию».

Для самого трасти отказ от исполнения обязанностей по защите интересов держателей бумаг, в том числе из-за санкций, никаких последствий не несет, отмечает Кучин. В таком случае держателям облигаций просто нужно будет выбрать нового доверительного управляющего. Для владельцев бумаг уход трасти в моменте также не несет никаких негативных последствий, однако они могут столкнуться с трудностями в случае наступления дефолта или реструктуризации: их интересы просто некому будет защищать, сами держатели бумаг не имеют права этого делать напрямую.

Кучин предполагает, что, публикуя такие обращения, трасти из числа зарубежных инвестбанков просто хотят заранее уйти от процесса разбирательств по еврооблигациям. «Потому что высока вероятность появления претензий либо со стороны держателей, либо со стороны эмитентов. Например, может сложиться такая ситуация, когда трасти придется защищать российских инвесторов перед Евросоюзом, чьи санкции привели к заморозке платежей», — предполагает эксперт.

«Теоретически под вопросом может оказаться оказание услуг trustee по евробондам не только для российского эмитента, но и для российских держателей любых еврооблигаций, ведь санкционные ограничения по сервису trustee касаются всех российских юридических и физических лиц, в том числе если они просто держатели облигаций», — говорит представитель Ассоциации владельцев облигаций. То есть если держатели облигаций захотят воспользоваться услугами BNY Mellon как trustee и проголосовать за какой-то вопрос, то, формально следуя санкциям, российские держатели этого сделать не смогут, утверждает он. В то же время в ассоциации надеются, что Евросоюз согласится выдать лицензии BNY и другим компаниям рынка на продолжение работы как trustee. «Нам кажется, что Евросоюз не пытался внести неразбериху в работу рынка евробондов, а просто запрещал работу трастов», — сказал ее представитель.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
Bank of New York санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter