Bank of New York перестанет оказывать услуги по российским евробондам

Bank of New York уведомил держателей российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего по этим бумагам. Эксперты по-разному оценивают последствия такого решения

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Американский инвестиционный холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) предупредил держателей российских еврооблигаций, что не сможет выполнять функции трасти (представляет интересы держателей ценных бумаг) из-за запрета на оказание услуг доверительного управления российским гражданам и компаниям, который ввел Евросоюз в начале апреля 2022 года. РБК ознакомился с соответствующим письмом банка, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. О рассылке также написал профильный Telegram-канал «Pro облигации».

В обращении говорится, что оно рассылается держателям всех облигаций, по которым BNY Mellon выступает в качестве доверительного управляющего (трасти). «Доверительный управляющий определил, что на некоторые облигации потенциально могут повлиять запреты, введенные Евросоюзом, если соответствующие доверительные соглашения были идентифицированы как связанные с российскими или связанными с Россией гражданами или организациями», — уточняется в документе. По таким облигациям BNY Mellon не сможет выполнять функции трасти, то есть представлять интересы инвесторов, в том числе в спорных ситуациях — например, при дефолте по ценным бумагам эмитента.

При этом в банке указали, что готовы «провести повторную оценку, сможет ли он выступать в качестве трасти», если получит от Еврокомиссии дополнительные пояснения или лицензии, разрешающие оказывать услуги доверительного управления гражданам России или российским компаниям.

В обращении также подчеркивается, что BNY Mellon не может самостоятельно передавать функции доверительного управляющего другой организации. Такое право есть только у держателей облигаций, подпадающих под ограничения.

О том, что BNY, а также Deutsche Bank перестанут быть доверительными управляющими по выпускам ее евробондов, 17 мая также сообщила госкомпания «Российские железные дороги». Банки также мотивировали это регламентом Совета ЕС.

Что это значит для инвесторов и эмитентов

Финансовый посредник в виде трасти есть у каждого выпуска еврооблигаций, объясняет начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Он назначается эмитентом. Как правило, в роли доверительных управляющих выступают крупные западные банки: Deutsche Bank, Citibank, BNY Mellon и другие. BNY является трасти примерно по половине корпоративных выпусков эмитентов из России, оценивает канал «Pro облигации». На втором месте — Citi.

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«Трасти представляет интересы держателей ценных бумаг при дефолтах, реструктуризациях либо еще в каких-то ситуациях», — говорит Кучин. Доверительный управляющий не может действовать самостоятельно, например сразу при подтверждении факта дефолта. Для инициирования процесса защиты интересов держатели сами должны обратиться к нему, дать соответствующие инструкции и оплатить его услуги, объясняет эксперт. «Важно отметить, что трасти действует в интересах инвесторов, если собирается определенный кворум — 25% держателей и больше. Если не будет собран кворум, трасти ничего делать не будет», — резюмирует Кучин.

Процедура передачи функций трасти, о которой упоминает BNY Mellon, также может состояться только при наличии кворума свыше 25% от общего числа держателей ценных бумаг, обращает внимание собеседник РБК, а у этого кворума не должно быть равновесной (также больше 25% от общего числа держателей) «оппозиции», выступающей против смены трасти.

Решение BNY не должно повлиять на проведение платежей по бумагам, для держателей, по сути, ничего не поменяется, написал канал «Pro облигации». В то же время заемщики «не смогут больше обратиться к trustee, например, для проведения голосования среди держателей по внесению изменений в эмиссионную документацию».

Для самого трасти отказ от исполнения обязанностей по защите интересов держателей бумаг, в том числе из-за санкций, никаких последствий не несет, отмечает Кучин. В таком случае держателям облигаций просто нужно будет выбрать нового доверительного управляющего. Для владельцев бумаг уход трасти в моменте также не несет никаких негативных последствий, однако они могут столкнуться с трудностями в случае наступления дефолта или реструктуризации: их интересы просто некому будет защищать, сами держатели бумаг не имеют права этого делать напрямую.

Кучин предполагает, что, публикуя такие обращения, трасти из числа зарубежных инвестбанков просто хотят заранее уйти от процесса разбирательств по еврооблигациям. «Потому что высока вероятность появления претензий либо со стороны держателей, либо со стороны эмитентов. Например, может сложиться такая ситуация, когда трасти придется защищать российских инвесторов перед Евросоюзом, чьи санкции привели к заморозке платежей», — предполагает эксперт.

«Теоретически под вопросом может оказаться оказание услуг trustee по евробондам не только для российского эмитента, но и для российских держателей любых еврооблигаций, ведь санкционные ограничения по сервису trustee касаются всех российских юридических и физических лиц, в том числе если они просто держатели облигаций», — говорит представитель Ассоциации владельцев облигаций. То есть если держатели облигаций захотят воспользоваться услугами BNY Mellon как trustee и проголосовать за какой-то вопрос, то, формально следуя санкциям, российские держатели этого сделать не смогут, утверждает он. В то же время в ассоциации надеются, что Евросоюз согласится выдать лицензии BNY и другим компаниям рынка на продолжение работы как trustee. «Нам кажется, что Евросоюз не пытался внести неразбериху в работу рынка евробондов, а просто запрещал работу трастов», — сказал ее представитель.