США ввели секторальные санкции против российского консалтингового сектора
США расширили секторальные санкции на российский консалтинговый сектор. 15 апреля президент Джо Байден подписал указ, позволивший властям определять отрасли российской экономики, против участников которых можно вводить санкции. Изначально к таким отраслям относились технологический и оборонный сектора, но теперь Минфин распространил действие указа на бухгалтерский учет, трастовые услуги и консалтинг.
Кроме того, Минфин потребовал, чтобы американские компании и физлица прекратили оказывать России бухгалтерские, трастовые и консалтинговые услуги с 7 июля, говорится в генеральной лицензии ведомства. Согласно еще одной лицензии, аудиторская работа с Россией и предоставление ей кредитных рейтингов должны быть прекращены 20 августа.
«Состоятельные россияне полагались на американских специалистов при создании компаний-пустышек, перемещении капиталов и ресурсов в альтернативные юрисдикции и сокрытии активов от властей по всему миру. Также российские компании, в особенности государственные и получающие от государства дотации предприятия, полагаются на эти услуги, чтобы управлять и расширять свой бизнес, создавая доход для российской экономики», — поясняется в сообщении ведомства.
Ранее оказание услуг кредитно-рейтинговых агентств российским клиентам запретил Евросоюз. В США находится «большая тройка агентств» — Moody's, S&P и Fitch. Все они после начала военных действий на Украине приостановили деятельность в России.