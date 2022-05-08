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США ввели секторальные санкции против российского консалтингового сектора

Американским компаниям запретили оказывать России бухгалтерские, трастовые, консалтинговые услуги, а также услуги по формированию кредитных рейтингов
Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

США расширили секторальные санкции на российский консалтинговый сектор. 15 апреля президент Джо Байден подписал указ, позволивший властям определять отрасли российской экономики, против участников которых можно вводить санкции. Изначально к таким отраслям относились технологический и оборонный сектора, но теперь Минфин распространил действие указа на бухгалтерский учет, трастовые услуги и консалтинг.

Кроме того, Минфин потребовал, чтобы американские компании и физлица прекратили оказывать России бухгалтерские, трастовые и консалтинговые услуги с 7 июля, говорится в генеральной лицензии ведомства. Согласно еще одной лицензии, аудиторская работа с Россией и предоставление ей кредитных рейтингов должны быть прекращены 20 августа.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Состоятельные россияне полагались на американских специалистов при создании компаний-пустышек, перемещении капиталов и ресурсов в альтернативные юрисдикции и сокрытии активов от властей по всему миру. Также российские компании, в особенности государственные и получающие от государства дотации предприятия, полагаются на эти услуги, чтобы управлять и расширять свой бизнес, создавая доход для российской экономики», — поясняется в сообщении ведомства.

Ранее оказание услуг кредитно-рейтинговых агентств российским клиентам запретил Евросоюз. В США находится «большая тройка агентств» — Moody's, S&P и Fitch. Все они после начала военных действий на Украине приостановили деятельность в России.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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