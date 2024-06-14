Росбанк рассмотрит продажу ипотечных кредитов из-за сделки с Т-банком

Росбанк, входящий в топ-10 на рынке ипотеки, может начать продавать такие кредиты со своего баланса, узнал РБК. Подобные сделки в теории позволят разгрузить его капитал перед интеграцией с Т-банком

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк), рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По словам двух из них, речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. Портфели таких кредитов могут быть выставлены на продажу «в рынок», но сделок еще не было, добавил один из собеседников РБК.

Представитель Росбанка отказался от комментариев.

Росбанк с весны 2022 года контролируется структурами Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС Холдинга» (с долей 35,1%) — головной структуры Т-банка. В марте 2024 года стало известно о планах объединения кредитных организаций в одну группу. Топ-менеджмент Т-банка заявлял, что оба игрока сохранят банковские лицензии, но как именно будет реализована интеграция, еще не ясно. Сделка должна закрыться в конце третьего квартала этого года, сообщил в интервью «Ведомостям» предправления Т-банка Станислав Близнюк.

Росбанк — крупный игрок на ипотечном рынке. По данным «Дом.РФ» (.pdf), на 1 мая он занимал пятое место по объему портфеля (416,1 млрд руб.). Но его активность в выдачах падает: с конца прошлого года Росбанк сместился с пятой на десятую позицию по объему предоставленных кредитов на жилье (с 19 млрд руб. в декабре до 4,1 млрд руб. в апреле).

Зачем Росбанку продавать ипотечные кредиты

Переуступка кредитов позволит Росбанку высвободить капитал, зарезервированный под них, и после сделки с Т-банком этот капитал может быть утилизирован с большей маржой, поясняет логику возможной сделки один из источников РБК.

Т-банк и группа заинтересованы в том, чтобы наращивать кредитование, но для этого необходим дополнительный капитал, признавал Близнюк в интервью «Ведомостям». Он оценивал потребность в капитале более чем в 200 млрд руб.

«Есть в периметре группы другой актив с хорошим, честным и чистым капиталом», — говорил топ-менеджер, комментируя интеграцию с Росбанком. Согласно отчетности по МСФО, на 31 марта 2024 года капитал Росбанка составлял 231,1 млрд руб.

Как писал «Коммерсантъ», еще весной команда Т-банка озвучила идею закрытия тех направлений бизнеса Росбанка, где рентабельность капитала (ROE) ниже 30%. Общая рентабельность Росбанка по итогам 2023 года составила 13%, что примерно вдвое меньше, чем у Т-банка, следует из отчетностей кредитных организаций по МСФО. В результате сделки розничный бизнес Росбанка войдет в Т-банк, писали в апреле Frank Media со ссылкой на источники. Собеседники РБК тогда утверждали, что окончательное решение на этот счет не принято. Однако весной Росбанк покинул глава розничного направления Вячеслав Дусалеев.

«Из перечня продуктов, которые Т-банк мог бы оставить в качестве перспективных, — кредит наличными под залог недвижимости. Эти кредиты имеют более высокую доходность в сравнении с классической ипотекой», — отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Продать часть ипотечного портфеля и разгрузить капитал в целях сохранения высоких темпов прироста других видов кредитов — вполне рациональный план, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он говорит, что Росбанк мог бы такое предпринять «даже в рамках автономной бизнес-модели», сделав акцент, например, на корпоративном кредитовании.

Перспективы продажи и альтернативы ей

Опрошенные РБК эксперты говорят о высоком качестве ипотечного портфеля Росбанка. Кредиты на жилье в целом на рынке считаются наименее рисковыми: в апреле доля проблемной ипотеки составляла всего 0,6% портфеля российских банков, который приблизился к 19 трлн руб., следует из статистики ЦБ (.pdf).

На рынке может быть интерес к ипотечному портфелю Росбанка, полагает Беликов: «Чем больше проходит времени, тем больше может быть рыночный спрос на такие сделки. Это связано с тем, что банкам будет все сложнее утилизировать избыточную ликвидность с учетом ожидаемого сокращения спроса со стороны розничных заемщиков, особенно платежеспособного (на фоне сворачивания части программ льготной ипотеки и высоких рыночных ставок. — РБК)», — поясняет аналитик. Продажу такого большого портфеля «в рынок» аналитик называет «малореалистичным сценарием», но допускает реализацию какой-то части ипотечных ссуд, находящихся на балансе Росбанка.

Продажа ипотечных кредитов на 400 млрд руб. позволит высвободить капитал примерно на 35–45 млрд руб., оценивает Бархота. Эксперт, однако, считает, что подобные сделки могут иметь «очевидные минусы».

«Речь идет о взаимодействии с пулом клиентов и модели продаж. Часто именно ипотечный кредит становится точкой входа для качественного клиента в банк. Если такой продукт будет отсутствовать у объединенного Т-банка, то он будет ощутимо проигрывать другим крупнейшим универсальным банкам. При этом прирост рентабельности капитала Т-банка от цессии ипотеки составит не более 2,5 процентного пункта, что видится весьма условным относительно стратегии интенсивного роста активов», — говорит аналитик.

Альтернатива продаже ссуд, которая тоже позволит разгрузить капитал, — секьюритизация ипотеки. Этот сценарий в Росбанке рассматривается, сказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения.

Секьюритизация — это выпуск банком-кредитором через специально созданную компанию-посредника облигаций, обеспеченных имеющимся портфелем ипотечных ссуд. В результате такой процедуры кредиты списываются с баланса банка, капитал высвобождается, а за счет размещения облигаций банк может привлечь дополнительное финансирование.

Росбанк уже имеет опыт секьюритизации ипотечных кредитов. На конец 2023 года он был оригинатором трех выпусков ипотечных ценных бумаг на 5,5 млрд руб., следует из статистики «Дом.РФ» (.pdf).

«Секьюритизация — это тоже вариант разгрузки капитала. Ипотечную секьюритизацию могли бы организовать через фабрику «Дом.РФ». Организационно это самый простой вариант, при котором Росбанку в целом и не надо было бы переживать по поводу спроса на ипотечные бумаги — их в любом случае выкупят институциональные инвесторы и банки», — говорит Беликов.

На фоне высоких рыночных ставок спрос на ипотечные ценные бумаги, выпущенные за счет секьюритизации, может быть ниже ожиданий, не соглашается Бархота: «Здесь главный барьер состоит в том, что процентная доходность обслуживаемых процентных кредитов 9–12% значительно ниже аналогичного показателя по новым ипотечным кредитам 16–18%».