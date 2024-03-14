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«Тинькофф» и Росбанк сохранят бренды и лицензии при объединении в группу

Глава Тинькофф Банка Близнюк: «Тинькофф» и Росбанк сохранят свои бренды
Тинькофф Банк и Росбанк в случае совершения сделки по покупке группой ТКС последнего сохранят и свои названия, и свои лицензии. «Будем из совместной интеграции выискивать максимальную синергию», — сказал глава банка «Тинькофф»
Станислав Близнюк
Станислав Близнюк (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Тинькофф Банк и Росбанк сохранят свои бренды после того, как группа «Тинькофф» купит Росбанк, рассказал глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк на звонке с инвесторами, передает корреспондент РБК.

«В случае одобрения (сделки. — РБК) изучим и представим стратегию, но high-level-идея (основная идея. — РБК) в том, что останутся и две лицензии, останутся и два бренда. И будем из совместной интеграции выискивать максимальную синергию, которая усиливает наши сильные стороны и усиливает сильные стороны Росбанка», — пояснил Близнюк.

О том, что совет директоров группы «Тинькофф» (ей принадлежит Тинькофф Банк) предложит акционерам рассмотреть интеграцию в свою структуру Росбанка, 14 марта сообщил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский.

Крупным акционером обеих организаций в настоящее время являются структуры Владимира Потанина. Оба банка находятся под блокирующими санкциями западных стран.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк был основан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым, который в феврале 2024 года был признан Минюстом иноагентом. Сам Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф Банка и передал свои акции TCS Group в семейный траст еще в первой половине 2020 года на фоне налоговых претензий США и борьбы с лейкемией. Весной 2022 года семья Тинькова продала акции TCS Group (к тому моменту траст владел долей 35%) компании «Интеррос» Владимира Потанина. Сделка была проведена на фоне санкций Великобритании в отношении Тинькова и его высказываний против спецоперации. В ноябре 2022 года Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф», но признал, что он принадлежит кредитной организации, об этом же говорили и в самом банке. «Тинькофф» еще в апреле 2022 года думал над сменой названия, но в итоге не стал этого делать.

Росбанк до весны 2022 года контролировала французская банковская группа Societe Generale, после начала конфликта на Украине она продала актив структурам Потанина (у них этот банк ранее и был куплен). В сентябре 2022 года контролирующим акционером банка стал благотворительный фонд Потанина. Росбанк функционирует как универсальная кредитная организация с крупной долей корпоративного бизнеса, в розничном сегменте он фокусируется на залоговых ссудах — автокредитах и ипотеке.

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Тинькофф Банк Росбанк
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