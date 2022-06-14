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Мосбиржа остановила торги швейцарским франком из-за санкций

Швейцарский франк/Рубль CHF/RUB ₽60,543 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком, следует из сообщения на сайте биржи. Приостановка операций вызвана «затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке», которая связана с санкциями, введенными Швейцарией 10 июня.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» и «доллар США — швейцарский франк» в биржевом и внебиржевом режимах», — уточнила организация.

Ранее заключенные сделки будут завершены, однако срок зачисления швейцарских франков на счета клиентов может быть увеличен. Мосбиржа также отметила, что ведет работу с банками-корреспондентами, чтобы возобновить торги.

10 июня Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Европейского союза, который подразумевает в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти и санкции в отношении Национального расчетного депозитария, который практически полностью принадлежит Мосбирже. Также Швейцария ввела «финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек». Среди них граждане России и Белоруссии — военнослужащие, политики, бизнесмены, а также «лица, занимающиеся распространением дезинформации».

НРД под санкциями ЕС. Что можно и нельзя делать с бумагами России и США
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Фото:Shutterstock

Национальный расчетный депозитарий является центральным депозитарием в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. В его ведении могут находиться не только российские бумаги, но и иностранные.

Из-за санкций ЕС Национальный расчетный депозитарий признал ситуацию чрезвычайной. В НРД заявляли, что не вводят каких-либо дополнительных ограничений в депозитарной деятельности, но приостанавливают операции в евро при осуществлении банковской деятельности.

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На счетах НРД в иностранных депозитариях из-за санкций были заблокированы €4,5–7 млрд, оценивали источники Frank Media.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Мосбиржа швейцарский франк валютные торги Швейцария санкции
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