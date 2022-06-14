Костин заявил о необходимости новых стандартов регулирования банков

Для банкиров мир «никогда не будем прежним», считает глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, из-за отсутствия доступа к основным рынкам капитала нужно создать банковское регулирование «с чистого листа»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

России вряд ли стоит полностью придерживаться базельских нормативов — стандартов регулирования, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, которых придерживается в том числе и российский ЦБ. Такое мнение в колонке для РБК высказал глава ВТБ Андрей Костин. Впрочем, Банк России не настроен отказываться от международных подходов в регулировании, хотя и готов скорректировать их с учетом экономической специфики.

«Для банкиров мир действительно уже «никогда не будет прежним». Это не фигура речи. Теперь уже бывшие «партнеры» не устают повторять, что business as usual больше невозможен. Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше», — отметил Костин.

«Не уверен, что, находясь сегодня за периметром западной финансовой системы, Россия должна продолжать полностью придерживаться откалиброванных по западным же рынкам базельских нормативов. Регулятор уже выразил готовность провести «тонкую настройку» применения «Базеля» с учетом нынешних реалий, что, безусловно, окажет существенную поддержку сектору и экономике в целом», — добавил он.

По мнению банкира, у России сейчас «есть уникальный шанс начать с чистого листа», то есть создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. «В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов. Но прежде всего такие будущие стандарты должны отражать реалии и приоритеты экономики России», — резюмировал глава ВТБ.

Костин уже выступал с идеей отменить эти стандарты — в конце мая он заявил, что следование принципам «Базеля III» (нормативы, разработанные в качестве ответа на кризис 2008 года) «во многом становится абсурдным», и в шутку предложил создать вместо него российский аналог под названием «Воронеж I».

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Впрочем, такая идея не встретила поддержки ЦБ, который традиционно устанавливает нормативы и требования к капиталу на основе именно базельских подходов. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, они основаны на многолетнем опыте и практике регулирования. При этом она пообещала учесть российскую специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ: «Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики».

О том, что ЦБ не будет отказываться от основного принципа «Базеля III», который подразумевает наличие у банка достаточного капитала для покрытия возможных рисков, говорил и первый зампред Дмитрий Тулин. Однако Банк России «никогда не воспринимал «Базель» как Священное Писание», подчеркивал он, и теперь планирует сфокусироваться на требованиях к капиталу и резервам на основе аналитических расчетов и «текущих экономических реалий».

После начала военной операции ЦБ контролировал состояние банков в ручном режиме, но теперь начнет работать над новым регулированием сектора, указывал Тулин. Сейчас ЦБ оценивает масштабы и форматы необходимой докапитализации российских банков. Их отчетность после введения санкций была засекречена, поэтому понять, как ухудшилось финансовое положение сектора из-за кризиса, нельзя.