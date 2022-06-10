По итогам заседания, на котором ЦБ снизил ставку до 9,5%, Эльвира Набиуллина рассказала о рисках стагфляции, о том, долго ли еще не будут расти цены, и о комиссиях за хранение валюты. РБК приводит главные тезисы ее выступления

Эльвира Набиуллина (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Об инфляции

«Рост цен в мае — начале июня существенно замедлился. Но мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров (примерно 10% от потребительской корзины) в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен - это некоторые фрукты и овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год.

В феврале — марте граждане сформировали запасы товаров и продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперед. Сейчас они постепенно расходуются, и новые покупки, вероятно, совершаются в меньшем объеме. Кроме того, предприниматели существенно повысили цены, опасаясь в том числе ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, не все готовы покупать товары по таким ценам. Поэтому происходит коррекция цен вниз. Но ситуация может поменяться. Запасы заканчиваются, и потребление будет происходить за счет новых покупок».

О реакции экономики на кризис

«По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам. Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Это затруднения в налаживании связей с новыми поставщиками, проведении платежей, поиске новых рынков сбыта, доставке товаров новыми маршрутами. Расшивка этих проблем потребует длительного времени. Кроме того, сохраняются риски вторичных санкций.

Экономическая картина по отраслям остается смешанной. Неоднородность усилилась. С одной стороны, по оперативным, в том числе опросным, показателям мы видим точечные улучшения [...] С другой стороны, в отраслях, где высока роль внешнеэкономических операций, выпуск продукции сокращается. Это компании, ориентированные на экспорт - например, нефтегазовый сектор, деревообработка, добыча угля, - и компании, критически зависимые от импорта оборудования и комплектующих, это автопром и прочие сборочные производства. Еще одним узким местом является зависимость от сервисного обслуживания иностранных производственных линий, машин, иного оборудования».

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О нефтяном эмбарго

«В случае сильного падения экспорта российской нефти — через сжатие торгового баланса и ослабление рубля — возникнет проинфляционное давление. Многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных и логистических проблем и спросом на новых рынках».

О рисках стагфляции

«Нам необходимо настроить политику следующим образом. С одной стороны, не препятствовать структурной перестройке экономики, с другой — избежать рисков стагфляции [когда на фоне спада экономики быстро растут цены - РБК]. В первом случае проблема возможна, если уровень ставки будет слишком высоким при более сильном сжатии спроса по сравнению со снижением предложения. Во втором — если уровень ставки будет слишком низким при отсутствии у компаний объективных возможностей по наращиванию предложения. Или если ставка будет снижаться слишком быстро, избыточно реагируя на наблюдаемую сегодня динамику цен».

О комиссиях за хранение валюты

«Мы действительно сейчас внимательно смотрим на эту ситуацию и исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть, здесь не допускается увеличение или ведение комиссий — это будет прямым нарушением закона. Что касается текущих счетов и разного рода вот таких переводов, это надо внимательно смотреть по договорам, там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся [...], и если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры. Но, конечно, нужно принимать, что в условиях санкций, ограничений, операции с валютой для банков и для граждан несут определенные риски, потому банки стараются уменьшать свои объемы валютных операций и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты».

Ранее несколько банков приняли решения о вводе комиссий по валютным счетам клиентам, в том числе Тинькофф банк.

«Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, сейчас речь идет о возможных законодательных изменениях и речь идет только о юридических лицах».

О дефолте

«Часто дефолт определяют как неспособность и нежелание заемщика платить по долгам. С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть, желание тоже платить есть — вы знаете, Минфином были продемонстрированы все разные варианты. Проблема ситуации, в которой оказалась Россия сейчас, связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте, с ограничениями международных банковских операций. При этом обычно, когда возникают проблемы при выплате суверенных долгов, — это проблемы с бюджетом, у нас таких проблем нет. Как правило, такая невозможность выплачивать суверенный долг приводит к оттоку инвесторов, какое последствие может быть оттока инвесторов — это снижение стоимости активов государства в этой связи, но в случае России это уже произошло, поэтому такого немедленного последствия не ожидается. Но и вся эта ситуация, хочу подчеркнуть, не оказывает никакого влияния на исполнение государством своих обязательств перед российскими гражданами, перед российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа».

О проблеме перевода ИИС из банков под санкциями

«Есть брокеры, которые попали под санкции. Наша позиция — а для этого нужно будет вносить изменения в законодательство, — что налоговые вычеты в этом случае должны остаться. Нужно дать возможность инвесторам иметь два ИИС — если один заблокированный, другой не заблокированный — и не терять право на налоговые вычеты».

Об объединении «Открытия» и ВТБ

«Параметры возможной сделки обсуждаются. Мы о деталях и сроках скажем после того, как это обсуждения завершится».

О крепком рубле

«Мы несмотря на то, что вводили валютные ограничения и так далее, придерживаемся политики плавающего в рамках этих ограничений курса. И курс, его движение по-разному влияют на различные группы экономических агентов [...] Он (курс. — РБК) сейчас в большей степени определяется текущим счетом, соотношением экспорта и импорта и во многом будет этим определяться. Изменяя ключевую ставку, мы сейчас в меньшей степени влияем на... нет немедленного эффекта в виде оттоков и притоков капитала. Но тем не менее денежно-кредитная политика, наша ставка может влиять на больший или меньший спрос на импорт и, таким образом, оказывать влияние на курс, но оно будет более протяженным во времени».