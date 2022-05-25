ЦБ пообещал «донастройку» банковской системы вместо «катастрофы»

Банк России обновит подход и сменит приоритеты в регулировании кредитных организаций. Он также готовится к докапитализации банков в новом формате

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После начала российской военной операции на Украине Банк России контролировал состояние банков «в ручном режиме», но сейчас начинает переходить к стратегическому планированию того, каким должно быть новое регулирование сектора. Об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. По его словам, детали новой «архитектуры финансового сектора» будут представлены в этом году не позднее ноября.

«Мы не зря проводили тяжелейшую работу по укреплению финансовой устойчивости банковского сектора, и эта работа включала неприятную часть, потому что часть участников рынка уходила. Но если бы мы этого не сделали, сейчас была бы катастрофа. А так катастрофы не будет. Будет донастройка, докапитализация», — сказал Тулин.

Он упомянул, что работа ЦБ будет разбита на три этапа: аналитическая оценка того, насколько пострадал банковский сектор, подготовка расчетов и способов докапитализации, а затем обновление стратегии регулирования.

«Сейчас мы оцениваем финансовую устойчивость банков. До конца месяца первую двадцатку по величине активов мы сделаем для себя. Естественно, будет какая-то степень определенности и перспективы эволюции изменения ситуации. После этого будет виден масштаб проблем, какие потери банки понесли», — отметил Тулин.

Ранее Банк России оценивал, что запас прочности сектора по капиталу составляет 7 трлн из 12,5 трлн руб. от совокупного капитала. Но этот буфер распределен между игроками неравномерно, и банкам понадобится поддержка, подчеркнул Тулин. По словам первого зампреда ЦБ, регулятор будет обсуждать этот вопрос с правительством. При этом может рассматриваться не стандартное пополнение капитала банков за счет выкупа государством привилегированных акций кредитных организаций, но и новые подходы.

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«Форма традиционная докапитализации — это путем приобретения привилегированных акций [за счет средств] ФНБ. Но мы в рамках такой визионерской деятельности, о результатах которой пока не могу с вами поделиться, мы рассматриваем иные, ранее не испробованные в нашей практике способы докапитализации», — сказал Тулин, не раскрыв деталей.

Он отметил, что, «когда ЦБ выйдет на цифру» объемов необходимой докапитализации, он вернется к раскрытию регулярной банковской отчетности (6 марта он запретил кредитным организациям публиковать регулярную отчетность по РСБУ). До этого, по его словам, детальная информация о финансовом состоянии банков может быть неверно интерпретирована и «использована политическими оппонентами». К планам докапитализации ЦБ также намерен приурочить презентацию новой стратегии регулирования банков.

Пока Банк России обозначит четыре аспекта, на которых он планирует сфокусироваться:

антикризисное регулирование с фокусом «на актуальных рисках»;

стимулирование роста банковского бизнеса «в пределах доступного риска». По словам Тулина, речь идет о возможных послаблениях для банков в части коэффициентов риска по выдаваемым кредитам;

внедрение лучших международных практик с приоритетом российской специфики. Как отметил первый зампред ЦБ, Банк России «никогда не воспринимал «Базель» (стандарты банковского регулирования, выработанные Базельским комитетом. — РБК) как Священное Писание».

требования к капиталу и резервам на основе аналитических расчетов и «текущих экономических реалий».

Сложности с размером собственного капитала в 2022–2023 годах могут испытать более трети кредитных организаций, оценивал в марте Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его расчетам, докапитализация может потребоваться 129 банкам, на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка, а ее общий оценивается в 3,5 трлн руб. Из них 71 банку, на который приходится половина активов банковской системы вне Сбербанка, необходима «экстраординарная поддержка капитала», прежде всего со стороны государства. Поддержка от государства может достичь 2,2 трлн руб. ЦБ ранее оценивал объем потенциальной докапитализации сектора на 2,5–3 трлн руб., отмечал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в письме в Минфин, с которым ознакомился РБК.