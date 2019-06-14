Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

И.о. предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко 13 июня обратился к акционерам банка с просьбой о финансовой поддержке, так как достаточность капитала банка находится на критически низком уровне. Письмо есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил представитель одного из акционеров — фонда Baring Vostok.
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день). После первого раунда резервирования банк показал убыток в размере 6 млрд руб. в первом квартале 2019 года.
В своем письме Александр Нестеренко отмечает, что, по прогнозу, запас по нормативам достаточности капитала на конец второго квартала составит 1 млрд руб., на конец третьего — 2,5 млрд руб., на конец четвертого — 4 млрд руб. «При этом прогноз не предусматривает наступления каких бы то ни было нештатных ситуаций, требующих неучтенного потребления капитала», — пишет глава банка.
Среди таких ситуаций, которые, по оценке главы банка, высоковероятны и могут привести к непрогнозируемому потреблению капитала, Нестеренко называет четыре. Сейчас достаточность капитала банка «критически низкая» и «не способна абсорбировать любую из указанных нештатных ситуаций», пишет глава банка.
- «Восточный» может получить новое предписание от ЦБ по оценке мер, которые были приняты для выполнения последнего предписания (на 5,1 млрд руб.). Обычно ЦБ в течение месяца оценивает качество исполнения выданного им предписания.
- Регулятор может вынести еще одно предписание по обесценению некотируемых ценных бумаг, имеющих разницу в оценке по двум стандартам отчетности — МСФО и РСБУ.
- 15 июня заемщик «Восточного» — компании группы Вячеслава Зыкова — с высокой долей вероятности не погасит задолженность, пишет Нестеренко, этот клиент уже запросил реструктуризацию.
- ЦБ может пересмотреть величину резерва по компаниям из группы Алексея Бакулина («Волгабас») с вынесением предписания по этому вопросу.