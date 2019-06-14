Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» просит акционеров о поддержке для наращивания капитала. После предписаний ЦБ капитал банка снизился, а акционеры блокируют допэмиссию и пока только предлагают другие варианты поддержки

Александр Нестеренко (Фото: vostbank.ru)

И.о. предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко 13 июня обратился к акционерам банка с просьбой о финансовой поддержке, так как достаточность капитала банка находится на критически низком уровне. Письмо есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил представитель одного из акционеров — фонда Baring Vostok.

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день). После первого раунда резервирования банк показал убыток в размере 6 млрд руб. в первом квартале 2019 года.

В своем письме Александр Нестеренко отмечает, что, по прогнозу, запас по нормативам достаточности капитала на конец второго квартала составит 1 млрд руб., на конец третьего — 2,5 млрд руб., на конец четвертого — 4 млрд руб. «При этом прогноз не предусматривает наступления каких бы то ни было нештатных ситуаций, требующих неучтенного потребления капитала», — пишет глава банка.

Среди таких ситуаций, которые, по оценке главы банка, высоковероятны и могут привести к непрогнозируемому потреблению капитала, Нестеренко называет четыре. Сейчас достаточность капитала банка «критически низкая» и «не способна абсорбировать любую из указанных нештатных ситуаций», пишет глава банка.