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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» просит акционеров о поддержке для наращивания капитала. После предписаний ЦБ капитал банка снизился, а акционеры блокируют допэмиссию и пока только предлагают другие варианты поддержки
Александр Нестеренко (Фото: vostbank.ru)

И.о. предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко 13 июня обратился к акционерам банка с просьбой о финансовой поддержке, так как достаточность капитала банка находится на критически низком уровне. Письмо есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил представитель одного из акционеров — фонда Baring Vostok.

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день). После первого раунда резервирования банк показал убыток в размере 6 млрд руб. в первом квартале 2019 года.

В своем письме Александр Нестеренко отмечает, что, по прогнозу, запас по нормативам достаточности капитала на конец второго квартала составит 1 млрд руб., на конец третьего — 2,5 млрд руб., на конец четвертого — 4 млрд руб. «При этом прогноз не предусматривает наступления каких бы то ни было нештатных ситуаций, требующих неучтенного потребления капитала», — пишет глава банка.

Среди таких ситуаций, которые, по оценке главы банка, высоковероятны и могут привести к непрогнозируемому потреблению капитала, Нестеренко называет четыре. Сейчас достаточность капитала банка «критически низкая» и «не способна абсорбировать любую из указанных нештатных ситуаций», пишет глава банка.

  • «Восточный» может получить новое предписание от ЦБ по оценке мер, которые были приняты для выполнения последнего предписания (на 5,1 млрд руб.). Обычно ЦБ в течение месяца оценивает качество исполнения выданного им предписания.
  • Регулятор может вынести еще одно предписание по обесценению некотируемых ценных бумаг, имеющих разницу в оценке по двум стандартам отчетности — МСФО и РСБУ.
  • 15 июня заемщик «Восточного» — компании группы Вячеслава Зыкова — с высокой долей вероятности не погасит задолженность, пишет Нестеренко, этот клиент уже запросил реструктуризацию.
  • ЦБ может пересмотреть величину резерва по компаниям из группы Алексея Бакулина («Волгабас») с вынесением предписания по этому вопросу.

«При наступлении указанных событий банк неминуемо нарушит обязательные нормативы достаточности капитала со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости банка», — отмечает Нестеренко. В связи с этим он обратился к акционерам с просьбой «предпринять все возможные усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка в любой форме: проведение эмиссии, взносы акционеров, выкуп активов с текущим резервом в 100% и т.п.».

Конфликт вокруг «Восточного»

У «Восточного» две группы акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2% банка), и фонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви (51,6%). Такая структура акционеров сложилась в 2016 году, когда Аветисян и Baring договорились объединить свои Юниаструм Банк и «Восточный». Еще в 2017 году они договорились провести допэмиссию на 5 млрд руб., которая должна была решить проблемы банка с капиталом. Планам помешал корпоративный конфликт между «Финвижн» и Baring. Предметом спора стал опцион на 10% банка, который Baring не стал исполнять, посчитав, что «Финвижн» нарушила условия соглашения. В Baring заявляли, что именно из-за нарушений с проблемными кредитами «Юниаструма», которые перешли в «Восточный», фонды отказывались исполнять опцион в пользу «Финвижн».

Вторая сторона сочла отказ неправомерным и решила добиваться исполнения договора в суде. В итоге Арбитражный суд Амурской области обязал Baring исполнить опцион, а «Финвижн» в рамках другого процесса добилась обеспечительных мер на эмиссию (проведение эмиссии до реализации опциона размоет спорный пакет с 10 до 6,5%).

«Финвижн» сообщала, что в условиях корпоративного спора проведение допэмиссии невозможно, так как необходимо сохранение статус-кво в структуре акционеров. В компании Аветисяна в то же время предложили для «акционеров, желающих поддержать банк, <...> выкуп 100% зарезервированных активов или кредитов». «Эффект на капитал будет мгновенный и точно быстрее, чем эмиссия», — заявляли в «Финвижн». Baring Vostok неоднократно сообщал о готовности провести допэмиссию в полном объеме.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Baring Vostok
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